Elazığ'da İmamoğlu'na Destek Eylemi: 'Tek Vücut Olacağız'

(ELAZIĞ) - Elazığ'da İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek için eyleme katılan bir vatandaş, "Tek vücut olacağız. İmamoğlu daha da güçlendi. İmamoğlu'nun güçsüz olduğunu sanmayın o geleceğimizin teminatıdır" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Baskıdan başka bir şey değil bunlar. Reisicumhurumuz karşısında güçlü rakip istemiyor. Onun için tek tek karşısına dikilenleri yargı aparatlarıyla içeri atıyor" diye konuştu.

Elazığ'da İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında protesto yürüyüşüne katılan vatandaşlar 'Hükümet istifa' sloganlarıyla yaşananları protesto ettiler. Cebinden kimliğini çıkaran bir vatandaş, "Hükümet istifa, AK Parti İl başkanının köylüsüyüm. Bir makarna, kömüre hiçbir zaman satılmamışım. Yazıklar olsun" dedi.

Protesto yürüyüşü sonrasında konuşan bir vatandaş, "Elbette Tayyip'i seven de olacak sevmeyen de. Herkes Tayyip'i sevmek zorunda değil. Bugüne kadar sevdiğimiz de oldu sevmediğimiz de. Kimse kimseyi tutuklamadı" dedi. Tepkisini gösteren bir başka vatandaş ise, "Yargı yok, adalet yok, hiçbir şey yok. İnşallah bütün aydınlarımıza, gazetecilerimize, hukukçularımıza belediye başkanlarımıza özgülük istiyoruz. Hiç kimse suçlu değildir" ifadelerini kullandı.

Bir vatandaş, "Yaşadığımız şeyleri herkes yaşıyor bunu görmek lazım. Bunu görmeyen hiçbir şeyi görmez. Gün birlik zamanıdır. Yarın sana da dokunur, bana da. Kimse kusura bakmasın yarın öbür gün sıra sana da gelir. Onun için dirençli olacağız, güçlü olacağız. Tek vücut olacağız. İmamoğlu daha da güçlendi. İmamoğlu'nun güçsüz olduğunu sanmayın o geleceğimizin teminatıdır."

"Yaşananların baskıdan ibaret"

Başka bir vatandaş ise, "Baskıdan başka bir şey değil bunlar. Reisicumhurumuz karşısında güçlü rakip istemiyor. Onun için tek tek karşısına dikilenleri yargı aparatlarıyla içeri atıyor. Yoksa özgür bir şekilde çıksın yarışsınlar. İstediğimiz kimsenin baskı altında kalmadan özgür ve rahat bir şekilde oyunu kullanması, oysa ülkenin gidişatı öyle değil. Halkın yüzde 70- 80'i çok farklı hissediyor, zulüm hissediyor. Bu ne zamana kadar devam edecek? Biz de direneceğiz sonuna kadar bunun böyle gitmemesi için. Bütün düşüncemiz bu" diye konuştu.