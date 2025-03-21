Elazığ'da İmamoğlu'na Destek Eylemi: 'Tek Vücut Olacağız' - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Elazığ'da İmamoğlu'na Destek Eylemi: 'Tek Vücut Olacağız'

Elazığ'da, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek için düzenlenen protesto yürüyüşünde vatandaşlar, 'Hükümet istifa' sloganları attı ve yaşananların baskı olduğunu ifade etti. Protestocular, dayanışma mesajları vererek birlik ve direniş çağrısında bulundu.

21.03.2025 18:57  Güncelleme: 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ELAZIĞ) - Elazığ'da İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek için eyleme katılan bir vatandaş, "Tek vücut olacağız. İmamoğlu daha da güçlendi. İmamoğlu'nun güçsüz olduğunu sanmayın o geleceğimizin teminatıdır" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Baskıdan başka bir şey değil bunlar. Reisicumhurumuz karşısında güçlü rakip istemiyor. Onun için tek tek karşısına dikilenleri yargı aparatlarıyla içeri atıyor" diye konuştu.

Elazığ'da İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında protesto yürüyüşüne katılan vatandaşlar 'Hükümet istifa' sloganlarıyla yaşananları protesto ettiler. Cebinden kimliğini çıkaran bir vatandaş, "Hükümet istifa, AK Parti İl başkanının köylüsüyüm. Bir makarna, kömüre hiçbir zaman satılmamışım. Yazıklar olsun" dedi.

Protesto yürüyüşü sonrasında konuşan bir vatandaş, "Elbette Tayyip'i seven de olacak sevmeyen de. Herkes Tayyip'i sevmek zorunda değil. Bugüne kadar sevdiğimiz de oldu sevmediğimiz de. Kimse kimseyi tutuklamadı" dedi. Tepkisini gösteren bir başka vatandaş ise, "Yargı yok, adalet yok, hiçbir şey yok. İnşallah bütün aydınlarımıza, gazetecilerimize, hukukçularımıza belediye başkanlarımıza özgülük istiyoruz. Hiç kimse suçlu değildir" ifadelerini kullandı.

Bir vatandaş, "Yaşadığımız şeyleri herkes yaşıyor bunu görmek lazım. Bunu görmeyen hiçbir şeyi görmez. Gün birlik zamanıdır. Yarın sana da dokunur, bana da. Kimse kusura bakmasın yarın öbür gün sıra sana da gelir. Onun için dirençli olacağız, güçlü olacağız. Tek vücut olacağız. İmamoğlu daha da güçlendi. İmamoğlu'nun güçsüz olduğunu sanmayın o geleceğimizin teminatıdır."

"Yaşananların baskıdan ibaret"

Başka bir vatandaş ise, "Baskıdan başka bir şey değil bunlar. Reisicumhurumuz karşısında güçlü rakip istemiyor. Onun için tek tek karşısına dikilenleri yargı aparatlarıyla içeri atıyor. Yoksa özgür bir şekilde çıksın yarışsınlar. İstediğimiz kimsenin baskı altında kalmadan özgür ve rahat bir şekilde oyunu kullanması, oysa ülkenin gidişatı öyle değil. Halkın yüzde 70- 80'i çok farklı hissediyor, zulüm hissediyor. Bu ne zamana kadar devam edecek? Biz de direneceğiz sonuna kadar bunun böyle gitmemesi için. Bütün düşüncemiz bu" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Hükümet, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da İmamoğlu'na Destek Eylemi: 'Tek Vücut Olacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Ali Nuhoğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
İBB’den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt
A Milli Takım’a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir
Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00’de adliyeye sevk edilecek Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek
NBA’de rekor Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı NBA'de rekor! Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.

15:27 Başsavcılıktan Özgür Özel’in İddialarına Yalanlama: Haydanlı Hala Gözaltında Başsavcılıktan Özgür Özel'in İddialarına Yalanlama: Haydanlı Hala Gözaltında
15:11 Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti
15:01 Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
18:19 NBA’de rekor Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı NBA'de rekor! Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı
18:04 Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00’de adliyeye sevk edilecek Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek
17:36 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir
17:25 A Milli Takım’a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi
17:24 İBB’den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt
17:16 Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
17:09 Ali Nuhoğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
17:04 Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 15:52:02. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da İmamoğlu'na Destek Eylemi: 'Tek Vücut Olacağız' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement