Elazığ'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı renkli görüntüler sahne oldu. Kar yağışını türkü söyleyip, halay çekerek kutlayan gençler kameralara yansıdı.
Elazığ'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, renkli görüntüleri de beraberinde getirdi. Elazığ'ın tarihi mahallesi Harput'ta kar yağışını gören gençler, türküler eşliğinde halay tutarak gönüllerince eğlendi. Karın tadını çıkaran gençlerin eğlenceli anları, kameralara yansıdı. - ELAZIĞ
Son Dakika › Yerel › Elazığ'da Neşeli Kar Eğlencesi - Son Dakika
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