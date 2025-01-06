Elazığ'da Sabah Namazı Buluşması

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Elazığ İl Müftülüğü tarafından sabah namazı buluşması programları devam ediyor.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmaları sürüyor. Bu çerçevede Yazıkonak Organize Sanayi Camiinde düzenlenen programa Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, din görevlileri, gençler ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda tesbihat, zikir ve salavatlar okundu. Daha sonra sabah namazını kıldıran İl Müftüsü Üstündağ sohbet verdi.

Programdan sonra vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. - ELAZIĞ