Elazığ'da Taksici Esnafı Akaryakıt Zamlarını Protesto Etti

Elazığ'da taksici esnafı, akaryakıta gelen zamları konvoy yaparak kornalarla protesto etti. Taksicilik yapan Muhammet Koç, "İki aracım vardı bir tanesini sattım. Sigorta pahalı, yakıt pahalı. Ben yetişemediğim halde diğer aracımı da sattım. Şu an başka bir arkadaşımın yanında günlük 130 TL'ye yevmiye ile çalışıyorum ve yakıtımız pahalı, sigortamız pahalı, daha sanayiyi bakımları söylemiyorum pahalı. Şu an açız, açız, açız" dedi.

Elazığ'da 200'den fazla taksici bir araya gelerek art arda zam gelen akaryakıt fiyatlarını protesto etti. Taksiciler eski Devlet Hastanesi'nin önünden Elazığ Şoförler Odası'na kadar konvoy halinde korna çalarak eylem yaptı. Eyleme, vatandaşların da destek verdiği görüldü.

"ALDIĞIMIZ KAZANCI YETİŞTİREMİYORUZ"

Konvoyun ardından taksiciler, Elazığ Şoförler Odası'nın önünde açıklama yaptı. Nuri Özel, seslerini duyurmak için başka çareleri olmadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Biz ticari taksiciler olarak, akaryakıta gelen zamlardan dolayı çareyi bu eylemde bulduk. Herhangi bir şekilde yolu kapatıp vatandaşları rahatsız edecek bir durumda bulunmadık. Kimseyi mağdur etmedik. Biz sadece akaryakıta gelen zamlardan dolayı bir ticarilere bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Sigortalarımıza bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Aldığımız kazancı yetiştiremiyoruz. Akaryakıt olarak değil, sigortada parçada akaryakıtta hükümetimizin acilen bir çözüm üretmesini istiyoruz. Başka da bir şey yok."

"HER ŞEY PAHALI. AÇIZ, AÇIZ, AÇIZ"

Muhammet Koç ise, "İki aracım vardı bir tanesini sattım. Neden dolayı sattım? Sigorta pahalı, yakıt pahalı. Ben yetişemediğim halde diğer aracımı da sattım. Şu an başka bir arkadaşımın yanında günlük 130 TL'ye yevmiye ile çalışıyorum ve yakıtımız pahalı, sigortamız pahalı, daha sanayiyi bakımları söylemiyorum pahalı. Şu an açız, açız, açız" dedi.

"BİZ TAKSİMETRE ZAMMI İSTEMİYORUZ"

Niyazi Erdoğan da 1998 yılından beri taksicilik yaptığını ve hiçbir zaman bu kadar zorlanmadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Ben de taksici esnafıyım. 98'den beri bu mesleği yapıyorum ama hiçbir zaman bu kadar zorlandığımızı hatırlamıyorum. Sigortalar, yakıtlar, arabanın bakımları. Yani biz bir tek kendimiz için söyleyemiyoruz. Vatandaş bile mağdur, vatandaş araca binemiyor. Biz taksimetreye zam yapılmasını istemiyoruz. Kesinlikle sadece yapılan akaryakıt zamlarının geri alınmasını istiyoruz. Başkalarına nasıl tolerans tanınıyorsa, ticari taksi esnaflarına da tanısınlar. 2020'nin 11. ayında 21 litre mazot almışım. 155 lira ödemişim. Geçen aldım 21 litre mazot 635 lira. Yani böyle bir şey olamaz. Kemer sıka sıka bir hal olduk. Önlem alınmıyor, bir şey yapılmıyor. Bu akaryakıta gelen zam her şeyi artırıyor."

"TIRIN ANTALYA'YA GİDİP GELMESİ 20 BİN"

Muhammed Koç ise, "EPDK'yı almasın, KDV'yi almasın, ÖTV'yi almasın. Başka bir şeyden alsın. Tek bu taksiciye zarar değil; dolmuşçuya zarar ama bir tane dolmuşçu yok, çiftçiye zarar, sebzeciye zarar. Bir tırın Antalya'ya gidip gelmesi 20 bin lira mazot yakıyor. Bu adamı şoförü yok mu, bu adamın otoban geçişi yok mu, bu adamın yemesi yok mu, şoförlüğü yok mu? Bu nasıl gidip gelecek? Adam ne yapıyor? Tek başına tır şoförü başkasının ehliyetini kullanarak İstanbul'a gidip geliyor. Şoför tutmamak için. Adam şoförün parasını veremeyecek ki. Niye kazalar oluyor? Bundan dolayı oluyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

"HAKLI İSYANLARINI DUYURMAK İÇİN BURADALAR"

Taksiciler yaptıkları eyleme yasal olmadığı gerekçesiyle destek vermeyen Elazığ Şoförler Odası'na tepki gösterdi.

CHP Elazığ İl Başkanvekili Onur Özkan da taksici esnafının yanında olduklarını, yapılan yakıt zamlarının ülkeyi yaşanmaz hale getirdiğini söyledi. Özkan, şöyle konuştu:

"Sayın Genel Başkanımızın da söylediği gibi tüm yurtta ezilmiş, tüm yurtta bir şekilde kendini kötü hissetmiş olan herkesin yanında özgürlük ve hukuk arayışı içerisinde yanında olacağımızı söyledik. Taksici arkadaşlarımızla birlikteyiz, hiçbir şekilde yaptıkları etrafa bir zarar vermek ya da trafiğe aksatmak değildir. Onlar haklı olan isyanlarını duyurmak için buradalar. Çünkü sadece kendilerine değil, hizmet ettikleri topluma yani bizlere de zarar vermek istememektedirler. Onlar yapılmış olan bu her geçen gün zamların sadece kendine değil, hepimize zarar verdiğini bu benzin zamların sonunda artık ülkenin yaşanmaz bir yer olduğunu, kendileri için artık o tekerleğin dönmeyeceği yere geldiğini anlatmak için buradalar. Bizler de elbette bu haklı isyanlarında onların yanındayız. Elbette onların istedikleri şekilde onlarla her türlü yasal haklarını savunmak için yanlarındayız."