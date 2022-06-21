Elazığ'da Vatandaş Hastaneden Randevu Alamamaktan Şikayet Ediyor - Son Dakika
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Elazığ'da Vatandaş Hastaneden Randevu Alamamaktan Şikayet Ediyor

21.06.2022 17:57

Elazığ’da da vatandaşlar tedavi için hastanelerden randevu alamadıkları gerekçesiyle şikayet ediyor. Randevu sistemi ile hasta kabul eden Fethi Sekin Şehir hastanesi göz polikliniğine başvuran hasta, telefonla randevu alamadığı için doğrudan hastaneye gittiğinde görevlinin kendisine “ya Özel Hastaneye ya da Araştırma Hastanesine gidin” dediğini söyledi.

Elazığ'da da vatandaşlar tedavi için hastanelerden randevu alamadıkları gerekçesiyle şikayet ediyor. Randevu sistemi ile hasta kabul eden Fethi Sekin Şehir hastanesi göz polikliniğine başvuran hasta, telefonla randevu alamadığı için doğrudan hastaneye gittiğinde görevlinin kendisine "ya Özel Hastaneye ya da Araştırma Hastanesine gidin" dediğini söyledi.

Gözlüğünü kaybettiğini ve yeniden alabilmek için göz doktoruna muayene olması gerektiğini söyleyen M. K. isimli vatandaş randevu için Karakoçan ve Kovancılar ilçelerindeki hastanelere yönlendirildiğini, uzak olduğu için buraya gidemediğini söyledi.

RANDEVU TALEBİ OLUŞTURULAMIYOR

Randevu sistemi üzerinden 182 nolu hattı arayan bir vatandaş kayıtların açık olmaması nedeni ile randevu alamadı. Merkezden telefona cevap veren çağrı merkezi görevlisi ile randevu bilgilerine ulaşılamadığını o nedenle randevu talebi oluşturamadığını söyleyerek vatandaşa, "Karakoçan ya da Kovancılar Devlet Hastanesinden randevu kaydı oluşturabilirsiniz" şeklinde yanıt aldı. Vatandaş, "Ben göz doktoruna geldim. Dediler ki 'gün alacaksın, telefonla alıyoruz' diyor. ya Karakoçan'a ya başka yer Kovancılar'a. Ben gözlüklerimi kaybettim, ben mağdurum" dedi.

"HASTA MISIN KÖLE MİSİN BELLİ DEĞİL"

Hülya Şenocak isimli vatandaş da 8 yıl önce yanlış bir tedavi aldığını ve bundan dolayı böbreklerinde sıkıntı olduğunu, kontrole gittiğinde ise 'kendi doktoruna git' denildiğini söyledi. Şenocak şunları söyledi:

"Benim doktorum ölmüş. Ben şimdi kime gideyim. Büyük hastane yapıldı. Artık sıra beklemeyiz dedik 3 ay sonra MR'a tomografiye gün veriyorlar bizi ister istemez özel hastaneye yönlendiriyorlar özel hastanelerde ödediğimiz fahiş fiyatları söylemiyoruz. Fethi Sekin Devlet Hastanesi ve Araştırma Hastanesi kesinlikle randıman veren bir hastane değil. Ben 8 yıldır hastayım 4 ameliyat geçirdim gidiyorum 'başka doktora git', 'seni ameliyat edene git' diyorlar. Beni ameliyat eden doktor öldü. Ben 8 yıldır bu acıyı çekiyorum artık özel hastanelere verdiğimiz parayı Fethi Sekin Hastanesi yüzünden veriyoruz. 3 ay sonraya gün veriyorlar 3 ay sonra geleceksin diyorlar. Donanımlı hastane bu şekilde mi olur? Hastaneye gidiyoruz girişindeki kızlara soruyoruz, erkeklere şu poliklinik nerede diye burun ucu ile bize cevap veriyorlar. Hasta mısın orada köle misin belli değil. Yazık ki bu koskoca hastaneyi Elazığ'a mal olmuş bir hastaneyi böyle sorumsuz insanlar yönetiyor."

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Kaynak: ANKA

Fethi Sekin, Karakoçan, Araştırma, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da Vatandaş Hastaneden Randevu Alamamaktan Şikayet Ediyor - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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