Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi\'nde el işi ve resim sergisi açıldı

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Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine bağlı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi (YGAP) Birimi hasta ve çalışanlarının katkılarıyla hazırlanan el işi ve resim sergisinin açılış töreni yapıldı.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine bağlı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi (YGAP) Birimi hasta ve çalışanlarının katkılarıyla hazırlanan ve 4 gün sürecek olan el işi ve resim sergisinin açılış töreni gerçekleştirildi.

Serginin açılışına Elazığ Cumhuriyet Savcısı Taner Karacaoğlu, İl Sağlık Müdürü Vekili Uzm. Dr. Ramazan Gürgöze, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Nülüfer Kılıç, Destek Hizmetleri Başkanı Muammer Açıkkapu, hastane Başhekimi Doç. Dr. Şüheda Kaya, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar ve kurum yöneticileri katıldı.

Halk Eğitim usta öğreticilerinin desteğiyle YGAP Biriminde tedavi gören hastalar ve YGAP Birimi çalışanlarının ürettikleri eserler dört gün boyunca sergilenecek. - ELAZIĞ