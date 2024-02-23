Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi\'nden Yöresel Etkinlik

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi personeli ve hastalar tarafından düzenlenen etkinlik büyük beğeni aldı.
Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından Elazığ'ın yöresel şive ve ürünlerini tanıtmak, yaşatmak ve farkındalık oluşturmak üzere bir etkinlik düzenlendi. Hastaneye bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde (TRSM) düzenlenen etkinliğe, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Hilal Kaya, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Süleyman Sorgucu, idareciler, çalışanlar ve hastalar katıldı.
Hastane Başhekimi Kaya'nın açılış konuşmasıyla başlayan program, TRSM hastalarının anlatımıyla çaydaçıra efsanesinin çıkışı ve tanıtımı yapıldı. Elazığ TRSM personeli ve hastalarının hazırladıkları Çaydaçıra ve Delilo performansının sergilendiği programda, yine hasta ve çalışanlardan oluşan TRSM korosu tarafından Elazığ'ın yöresel türküleri seslendirildi.
Elazığ yöresel ürün ve şivesinin tanıtımı başta olmak üzere TRSM' de ruhsal rahatsızlığı olup, toplum dışına atılmadan rehabilitasyonları sağlanan hastalara ve çalışanlara moral, motivasyon amaçlı düzenlen program, Elazığ mutfağına ait lezzetlerin sunulmasıyla sona erdi. - ELAZIĞ
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