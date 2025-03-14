Elazığ TSO'dan Futbolculara Destek - Son Dakika
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Elazığ TSO'dan Futbolculara Destek

Elazığ TSO\'dan Futbolculara Destek

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, futbolculara galibiyet pirimi sözü vererek desteklerini açıkladı.

14.03.2025 12:26
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Elazığsporlu futbolculara, Ankara Demirspor maçı için galibiyet pirimi sözü veren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "Hangi bölgeden, hangi siyasi görüşten, hangi kökenden olursa olsun herkesin etrafında birleşip aynı bayrağı salladığı, aynı sloganı attığı ve yüreklerin aynı coşku için attığı tek kurum Elazığspor'dur. Şehrimizin, sizlere ve sizlerin atacağı gollerle gelen galibiyete çok ihtiyacı var" dedi.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Elazığspor yönetim kurulu, teknik heyeti, futbolcular ve aileleriyle iftarda bir araya geldi. Başkan Alan Elazığsporlu futbolculara, Ankara Demirspor maçı için galibiyet pirimi sözü verdi.

Geleneksel olarak düzenledikleri iftar programlarında her akşam farklı bir mutluluk yaşadıklarını ifade eden Başkan İdris Alan, "Elazığspor'umuzu bu şehrin tanıtım yüzü, en önemli markası, değerlerinin temsilcisi ve şehrin tanıtım elçisi olarak görüyoruz. Sizlerin aldığı her galibiyetin şehre yansımasını en iyi bilen ve bu duyguyu yaşayan biri olarak sizlere teşekkür ediyorum. Şehrin bir hedefe kenetlenmesinde ve bir amaca odaklanmasında ortak paydamız Elazığspordur. Hangi bölgeden, hangi siyasi görüşten, hangi kökenden olursa olsun herkesin etrafında birleşip aynı bayrağı salladığı, aynı sloganı attığı ve yüreklerin aynı coşku için attığı tek kurum Elazığspor'dur. Şehrimizin, sizlere ve sizlerin atacağı gollerle gelen galibiyete çok ihtiyacı var" diye konuştu.

Geçen yıl elde edilen şampiyonluğun ardından şehrin bu sezon yeni bir şampiyonluk daha beklediğini vurgulayan Başkan Alan, "Şehrin Elazığspor bayrağı altında bir olup aynı hedefe koşamaya ihtiyacı var. Elazığ'ın sizlerden gelecek güzel galibiyetlere ihtiyacı var. Ben, şehrin en önemli markası altında top koşturan ve bizlere önemli gururlar yaşatan sizlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Her zaman Elazığspor'un yanında ve destekçisi olmaya devam edeceklerinin altını çizerek Ankara Demirspor maçı için galibiyet pirimi sözü veren Başkan Alan, "Ben geçmiş dönemlerde prim verdim ama maalesef benim primimi almak size nasip olmadı. Şu an ben ismini koymuyorum. Allah'ın izniyle Ankara Demirspor maçını alırsınız, kaptanımız bizim yanımıza gelir. Adını siz koyarsınız" ifadelerini kullandı.

Elazığspor Başkanı Ahmet Feti Yılmaz, düzenlenen iftar programından dolayı Başkan Alan'a teşekkür ederek, "Elazığspor olarak en büyük destekçilerimizden biri sizsiniz. Bu nedenle şükranlarımı arz etmek isterim. Bizim her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu şu günlerde bize vermiş olduğunuz bu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben oyuncularıma canı gönülden inanıyorum ve güveniyorum. Hepsi birbirinden kıymetli ve değerliler. Elazığspor için mücadele eden insanlar. Sizin vesilenizle de onlar da teşekkürü bir borç biliyorum. Ramazan-ı Şerif'in bu mübarek günlerinde inşallah gelecek galibiyetle beraber sizden prim almak da nasip olur" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ TSO'dan Futbolculara Destek - Son Dakika

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