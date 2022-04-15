Elektrik direğinin tepesindeki yuva, leylek ailesine yaklaşık 20 yıldır ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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Elektrik direğinin tepesindeki yuva, leylek ailesine yaklaşık 20 yıldır ev sahipliği yapıyor

15.04.2022 11:09

Elektrik direğinin tepesindeki yuva, leylek ailesine yaklaşık 20 yıldır ev sahipliği yapıyor Baharın müjdecisi kabul edilen leylekler, yuvalarına dönüşleriyle köy ahalisini yeniden sevindirdi.

Elektrik direğinin tepesindeki yuva, leylek ailesine yaklaşık 20 yıldır ev sahipliği yapıyor

ERZİNCAN - Baharın müjdecisi kabul edilen leylekler, yuvalarına dönüşleriyle köy ahalisini yeniden sevindirdi. Erzincan'ın Mertekli köyünde yaklaşık 20 yıldır aynı elektrik direğinin üzerine yuva yapan leylek ailesinden anne leylek kuluçkaya yattı.

Erzincan'ın Mertekli köyü sakinleri, 20 yıldır aynı elektrik direğine yuva yapıp kuluçkaya yatan leyleklerin gönüllü koruyuculuğunu yapıyor. Gelişleriyle baharı müjdeleyen, gidişleriyle kışın habercisi olan ve atasözlerine, deyimlere dahi konu olan leylekler, şubat ayından itibaren Avrupa'dan yola çıkıp Anadolu topraklarına varıyor. Sürüler halinde göçen leylekler, kendileri için belirledikleri uygun noktalarda, ilkbahar ve yaz aylarında konaklayarak yavruluyor. Mertekli köyünde 20 yıldır aynı yere yuva yapan leylekler, bu yıl da yine eski muhtar Mehmet Fırat'ın evinin önündeki elektrik direğine yuva kurdu.

Baharın müjdecisi kabul edilen leylekler, yuvalarına dönüşleriyle köy ahalisini yeniden sevindirdi. Mahallelinin gözü gibi baktığı yuvalarında sırayla kuluçkaya yatan leylekler, zaman zaman Karasu Nehri'nde besin bulmak için kanat çırpıyor. Köy sakinlerinden Songül Aydın, "Yıllardır bu leylekler köyümüzde yaşıyorlar. Kışın gidip baharda geri geliyorlar. Vefalı leyleklerimiz. Bizde onları seviyoruz" dedi.

Köylülerden Hüseyin Fırat da eskiden bölgede çok sayıda leyleğin bulunduğunu belirterek, sayılarının azaldığını söyledi. Leylekler köylerine gelmediğinde üzüldüklerini dile getiren Fırat, "Bir yıl maalesef leyleğimizin 4 yavrusu elektrik direğine takılarak ölmüştü ve çok üzülmüştük. Biz onları gerçekten çok seviyoruz. Maalesef leyleklerimizden sadece 1-2 tane kaldı. Bizler elimizden geldiği kadarıyla onlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ben her sabah kalktığımda onları izliyorum. Leyleklerin yavrularına ve eşlerine karşı olan saygısı ve sadakati çok yüksek. Onlara sahip çıkmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Elektrik direğinin tepesindeki yuva, leylek ailesine yaklaşık 20 yıldır ev sahipliği yapıyor
Elektrik direğinin tepesindeki yuva, leylek ailesine yaklaşık 20 yıldır ev sahipliği yapıyor
Elektrik direğinin tepesindeki yuva, leylek ailesine yaklaşık 20 yıldır ev sahipliği yapıyor

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Erzincan, Fırat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Elektrik direğinin tepesindeki yuva, leylek ailesine yaklaşık 20 yıldır ev sahipliği yapıyor - Son Dakika


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