Eleşkirt'te Nisan Ayında Karla Mücadele - Son Dakika
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Eleşkirt'te Nisan Ayında Karla Mücadele

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Eleşkirt'te Nisan'da etkili olan kar yağışı sonrası yolları açmak için karla mücadele çalışması başlatıldı.

05.04.2025 17:55
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Eleşkirt'te Nisan ayında karla mücadele çalışması başlatıldı

AĞRI - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Nisan ayında etkili olan kar yağışının ardından, yüksek kesimlerde ulaşıma kapanan yolların açılması için İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından karla mücadele çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı yüksek rakımlı bölgelerde aniden bastıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle TRT Radar İstasyonu mevkisinde kar kalınlığının artması üzerine, Kaymakam Ömer Saygılı'nın talimatıyla bölgeye İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kar küreme ve yol açma çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Çalışmaları yerinde takip eden Kaymakam Saygılı, ekiplerin koordineli ve hızlı şekilde müdahalede bulunduğunu belirterek, "İlçemizin özellikle yüksek kesimlerinde Nisan ayında dahi etkili olabilen kar yağışları, ulaşım açısından zaman zaman sıkıntılar doğurabiliyor. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına tüm ekiplerimizi seferber ettik. İlçe Özel İdare ekiplerimiz, kar yağışının başlamasıyla birlikte hızlı bir şekilde sahaya çıktı. Özellikle TRT Radar İstasyonu çevresi gibi stratejik bölgelerde ulaşımın aksamaması büyük önem taşıyor. Arkadaşlarımız gece gündüz demeden fedakarca çalışarak yolları kısa sürede açtı. Bu vesileyle sahada görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İlçe Özel İdare Müdürü Ömer Altun da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Kaymakam Saygılı'nın desteğiyle çalışmalarımız sahada daha verimli ilerliyor. Ekiplerimiz, vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için büyük gayret gösteriyor." dedi.

Kar temizleme çalışmalarının, bölgede etkisini sürdürebilecek olası yağışlara karşı hazır şekilde sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eleşkirt'te Nisan Ayında Karla Mücadele - Son Dakika

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