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Elite World Van Hotel'de 2023 Yılı Personel Gecesi - Son Dakika
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Elite World Van Hotel'de 2023 Yılı Personel Gecesi

Van'ın beş yıldızlı otellerinden Elite World Van Hotel, 2023 yılı personel gecesi düzenledi. Gecede başarılı personellere ödüller verildi ve 5'inci ve 10'uncu yılını dolduran personele sertifika takdim edildi. Program, Ümit Demir ve orkestrasının türküler eşliğinde halayların çekilmesiyle sona erdi.

Elite World Van Hotel\'de 2023 Yılı Personel Gecesi
25.12.2023 - 11:04,
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Elite World Van Hotel'de 2023 yılı personel gecesi düzenlendi.

Van'ın beş yıldızlı otellerinden Elite World Van Hotel, 2023 yılı personel gecesi düzenledi. Otelde düzenlenen gecede açılış konuşmasını yapan Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, 2023 yılının başarılı bir şekilde geçtiğini belirterek, "Bu başarıdaki en büyük pay, siz değerli çalışma arkadaşlarımındır. Sizin verdiğiniz eşsiz hizmet olmadan bu sektörde başarılı olmak mümkün değildir. Her geçen gün işletmemizi başarıya taşıyabilmek için birlikte hareket edip çalışmamız gerektiği bilincinde olmamız gerekiyor. Bu duygularla başarılı olmamızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bu başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Yılın başarılı personellerine ödüllerinin verildiği gecede, ayrıca işletmede 5'inci ve 10'uncu yılını dolduran personele de sertifika verildi.

Çekilişlerin yapıldığı program, sanatçı Ümit Demir ve orkestrasının seslendirdiği türküler eşliğinde halayların çekilmesi ile son buldu. - VAN

Kaynak: İHA
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Ümit Demir, Van, Etkinlik, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Elite World Van Hotel'de 2023 Yılı Personel Gecesi - Son Dakika
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