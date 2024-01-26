EMD İzmir Şubesi, \'Bir Ömür Ekonomi Yazanlar\' Programı Düzenledi

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi, 'Bir Ömür Ekonomi Yazanlar' başlığıyla 15'incisini düzenlediği programda, 11 üyesini andı.

EMD İzmir Şubesi üyeleri Abdullah Bozkurt, Adnan Çağlayan, Aytaç Sefiloğlu, Barış Kudar, Cemil Çelik, Füsun Çağlar, Güler Özkan, Mehmet Çapman, Özden Alpdağ, Yaşar Sezginer ve Yener Özkesen için düzenlenen anma programı, İzmir Hisarönü Camii önünde gerçekleştirildi.

Anma programında konuşan Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şube Başkanı Murat Demircan, anma töreninin 15'incisini gerçekleştirdiklerini belirterek, "15 yıldır anma programını yapıyoruz. Üzücü tarafı her yıl andığımız insan sayısı artıyor. 4 meslektaşımızı anarak başladık, bu yıl 11 meslektaşımızı anar olduk. Hepsi bir ömür ekonomi yazan insanlar. Bazılarıyla geçmiş süreçte çalışma fırsatı bulduk. Hakikaten gazetecilik etiğine sadık kalarak, ahlakıyla yaptılar, hepsinin mekanları cennet olsun. Anılmayı hak ediyorlar" diye konuştu.

'İzmir Ekonomi Basın Tarihi' isimli bir kitap projeleri olduğunu belirten Demircan, "Bir süre üzerinde çalıştık bir noktaya getirdik üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. İlerleyen süreçte tamamlamayı hedeflediğimiz kitap projesiyle, bu isimlerin sektöre katkılarını daha geniş biçimde aktarma imkanımız olacak" dedi.

'Bir Ömür Ekonomi Yazanlar' anma programına, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, anılan gazetecilerin aileleri, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi üyeleri, gazeteciler ve basın danışmanları yoğun katılım gösterdi.