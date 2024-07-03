Emek Partisi: Bir kilo fındığın fiyatı 180 TL olmalıdır - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Emek Partisi: Bir kilo fındığın fiyatı 180 TL olmalıdır

Geniş Video İzle

Emek Partisi Ordu İl Örgütü, fındık taban fiyatının düşük olduğunu belirterek, bir kilo fındığın fiyatının 180 TL olması gerektiğini açıkladı. Açıklamada, düşük fiyatların fındık üreticisinin cebinden çalınan para olduğu ve kabul edilemez olduğu vurgulandı.

03.07.2024 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GENÇAĞA KARAFAZLI

(ORDU) - Emek Partisi Ordu İl Örgütünce yapılan açıklamada, "Yeni sezon alımı başladığında enflasyon hesaplandığında bir kilo fındığın fiyatı 180 TL olmalıdır. Bu rakamların altında yapılan fiyatlar fındık üreticisinin cebinden çalınan paradır ve kabul edilemez" denildi.

Bu yıl fındık sezonu öncesi fiyat tartışmaları devam ediyor. Üreteci örgütleri, sistemli olarak fındık alım fiyatının düşürüldüğüne dikkati çekerken Emek Partisi Ordu İl Örgütü, fındık taban fiyatı ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada, bir kilo fındığın fiyatı 180 TL olması gerektiği kaydedildi.

Çay ve buğday alım fiyatlarının maliyetinin altında açıklandığını ifade eden Emek Partisi Ordu İl Başkanı Yasin Uzun yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün buraya fındığın maliyet hesabını ve buna göre taban fiyatının ne olması gerektiğini açıklamaya geldik, ancak elektriğe yapılan yüzde 38'lik zammı protesto etmeden önce ana konuya açıklık getirmemiz doğru olmaz. Temmuz ayında işçiler ve emekliler yaşanabilir bir artış beklerken, yüzde 38 elektrik zammıyla temmuzda yapılan artışların bir kısmı şimdiden eridi. İktidarın sermayeye hizmet yarışı, elektrik zammıyla bir kez daha tescillenmiş oldu. Fındığın fiyatını arıcılar veya tüccarlar değil, fındığın fiyatını, fındığa emek veren ve ter döken üreticiler belirlemelidir. Çay üreticisinin 18,19 TL'ye maliyet ettiği ve 25 TL fiyat beklediği yaş çaya 19 TL fiyat verildi. Buğday üreticisinin 10,41 TL'ye maliyet ettiği buğdaya ise 9,25 TL fiyat verildi. Tarım desteklemeleri azalırken girdi maliyetleri artıyor; bu durumda açıklanan ürün fiyatları, üretici giderlerini karşılamaktan uzak kalıyor.

"Ürünümüze sahip çıkmazsak, fındık üreticisi de düşük fiyatlarla karşı karşıya kalacaktır"

Eğer 'emek bizim, ekmek bizim' diyerek ürünümüze sahip çıkmazsak, fındık üreticisi de düşük fiyatlarla karşı karşıya kalacaktır. Fındık hasadı yaklaşırken fiyatlar bilinçli ve sistemli bir şekilde aşağıya çekilmektedir, 110-115 TL'ye kadar düşürüldü. TMO'nun 130 TL'ye kadar fındık satış fiyatı açıklaması yedi sezondur fındık fiyatının 120-130 TL aralığında açıklanmaması anlamına gelmektedir; bu durum kabul edilemez. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Fındığın maliyetini, üretmek için emek veren, ter döken ve girdi maliyetlerini karşılayan fındık üreticisi belirlemelidir. Devlet, TMO aracılığıyla alım sınırı koymadan, randevu almadan üreticiyi dinlemeden üreticinin fındığını almalıdır. Piyasa düşük veya serbest piyasada fındık fiyatı bu denerek, düşük fındık fiyatlarının dayatılması engellenmelidir. Emeğimize ve ürünümüze sahip çıkmaktan başka çaremiz yok.

"Bir kilo fındığın fiyatı 180 TL olmalıdır"

Ürünümüz olan fındık için yaptığımız maliyet hesabı 123,73 TL'dir. Maliyetin üzerine yüzde 25 kar ve yüzde 5 insanca yaşam standartları eklendiğinde 160,91 TL fındık alım fiyatı karşımıza çıkmaktadır. Bu hesaplamalar enflasyon farkını içermemektedir. Yeni sezon alımı başladığında enflasyon hesaplandığında bir kilo fındığın fiyatı 180 TL olmalıdır. Bu rakamların altında yapılan fiyatlar fındık üreticisinin cebinden çalınan paradır ve kabul edilemez."

Kaynak: ANKA

Ordu, Tarım, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emek Partisi: Bir kilo fındığın fiyatı 180 TL olmalıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:05 Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek! Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı
14:29 Merih’i UEFA’ya Almanlar şikayet etmiş AK Parti’den soruşturmaya sert tepki Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki
12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
15:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile bir araya geldi
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
13:38 Bahçeli’den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki
13:34 Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı Eşi Gül Sunal’ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı! Eşi Gül Sunal'ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum
13:30 Endonezya’da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü
13:26 Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz’a tehdit: Seninle görüşeceğiz Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz'a tehdit: Seninle görüşeceğiz
13:22 Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry’nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı
12:46 Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel’den yeni çağrı Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı
12:44 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih’e sahip çıktı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 15:29:58. #1.11#
SON DAKİKA: Emek Partisi: Bir kilo fındığın fiyatı 180 TL olmalıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement