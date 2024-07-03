Emek Partisi: Bir kilo fındığın fiyatı 180 TL olmalıdır

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GENÇAĞA KARAFAZLI

(ORDU) - Emek Partisi Ordu İl Örgütünce yapılan açıklamada, "Yeni sezon alımı başladığında enflasyon hesaplandığında bir kilo fındığın fiyatı 180 TL olmalıdır. Bu rakamların altında yapılan fiyatlar fındık üreticisinin cebinden çalınan paradır ve kabul edilemez" denildi.

Bu yıl fındık sezonu öncesi fiyat tartışmaları devam ediyor. Üreteci örgütleri, sistemli olarak fındık alım fiyatının düşürüldüğüne dikkati çekerken Emek Partisi Ordu İl Örgütü, fındık taban fiyatı ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada, bir kilo fındığın fiyatı 180 TL olması gerektiği kaydedildi.

Çay ve buğday alım fiyatlarının maliyetinin altında açıklandığını ifade eden Emek Partisi Ordu İl Başkanı Yasin Uzun yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün buraya fındığın maliyet hesabını ve buna göre taban fiyatının ne olması gerektiğini açıklamaya geldik, ancak elektriğe yapılan yüzde 38'lik zammı protesto etmeden önce ana konuya açıklık getirmemiz doğru olmaz. Temmuz ayında işçiler ve emekliler yaşanabilir bir artış beklerken, yüzde 38 elektrik zammıyla temmuzda yapılan artışların bir kısmı şimdiden eridi. İktidarın sermayeye hizmet yarışı, elektrik zammıyla bir kez daha tescillenmiş oldu. Fındığın fiyatını arıcılar veya tüccarlar değil, fındığın fiyatını, fındığa emek veren ve ter döken üreticiler belirlemelidir. Çay üreticisinin 18,19 TL'ye maliyet ettiği ve 25 TL fiyat beklediği yaş çaya 19 TL fiyat verildi. Buğday üreticisinin 10,41 TL'ye maliyet ettiği buğdaya ise 9,25 TL fiyat verildi. Tarım desteklemeleri azalırken girdi maliyetleri artıyor; bu durumda açıklanan ürün fiyatları, üretici giderlerini karşılamaktan uzak kalıyor.

"Ürünümüze sahip çıkmazsak, fındık üreticisi de düşük fiyatlarla karşı karşıya kalacaktır"

Eğer 'emek bizim, ekmek bizim' diyerek ürünümüze sahip çıkmazsak, fındık üreticisi de düşük fiyatlarla karşı karşıya kalacaktır. Fındık hasadı yaklaşırken fiyatlar bilinçli ve sistemli bir şekilde aşağıya çekilmektedir, 110-115 TL'ye kadar düşürüldü. TMO'nun 130 TL'ye kadar fındık satış fiyatı açıklaması yedi sezondur fındık fiyatının 120-130 TL aralığında açıklanmaması anlamına gelmektedir; bu durum kabul edilemez. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Fındığın maliyetini, üretmek için emek veren, ter döken ve girdi maliyetlerini karşılayan fındık üreticisi belirlemelidir. Devlet, TMO aracılığıyla alım sınırı koymadan, randevu almadan üreticiyi dinlemeden üreticinin fındığını almalıdır. Piyasa düşük veya serbest piyasada fındık fiyatı bu denerek, düşük fındık fiyatlarının dayatılması engellenmelidir. Emeğimize ve ürünümüze sahip çıkmaktan başka çaremiz yok.

"Bir kilo fındığın fiyatı 180 TL olmalıdır"

Ürünümüz olan fındık için yaptığımız maliyet hesabı 123,73 TL'dir. Maliyetin üzerine yüzde 25 kar ve yüzde 5 insanca yaşam standartları eklendiğinde 160,91 TL fındık alım fiyatı karşımıza çıkmaktadır. Bu hesaplamalar enflasyon farkını içermemektedir. Yeni sezon alımı başladığında enflasyon hesaplandığında bir kilo fındığın fiyatı 180 TL olmalıdır. Bu rakamların altında yapılan fiyatlar fındık üreticisinin cebinden çalınan paradır ve kabul edilemez."