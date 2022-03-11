Emekli başkomiser son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Emekli başkomiser son yolculuğuna uğurlandı

11.03.2022 19:20
Emekli başkomiser son yolculuğuna uğurlandı

74 yaşında hayatını kaybeden emekli Başkomiser Nevzat Yanık'ın cenazesi bugün Aydın'ın Köşk ilçesinde düzenlenen resmi törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

74 yaşında hayatını kaybeden emekli Başkomiser Nevzat Yanık'ın cenazesi bugün Aydın'ın Köşk ilçesinde düzenlenen resmi törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

1993 - 1996 yılları arasında Köşk'te merkez karakol amiri olarak görev yapan 74 yaşındaki Nevzat Yanık geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Adnan Mendres Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün akşam saatlerinde durumu ağırlaşan Yanık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti.

Emekli Başkomiser için bugün Köşk, Çarşı camiinde resmi tören düzenlendi. Törene Köşk Belediye Başkan Vekili Halil Koçyiğit, İlçe Emniyet Amiri İsmail Akbulut, AK Parti Köşk İlçe Başkanı Halil Mollaoğlu, İlçe Emniyet personeli, Yanık'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Nevzat Yanık'ın cenazesi Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ve alınan helalliğin ardından, gözyaşları içerisinde aile kabristanlığına defnedilmek üzere memleketi Torbalı'ya götürüldü. - AYDIN

Emekli başkomiser son yolculuğuna uğurlandı
Emekli başkomiser son yolculuğuna uğurlandı
Emekli başkomiser son yolculuğuna uğurlandı

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Hisarcık, Emekli, Aydın, Köşk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emekli başkomiser son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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