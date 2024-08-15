Emekli İşçi ÇAYKUR'a Karşı Eylem Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Emekli İşçi ÇAYKUR'a Karşı Eylem Yaptı

Geniş Video İzle

Rize'de emekli işçi Alaattin Keskin, çocuklarının tedavisinin geciktiği ve tedavi masraflarını kendi imkanlarıyla karşıladığı iddiasıyla ÇAYKUR önünde eylem yaptı.

15.08.2024 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'de emekli işçi Alaattin Keskin, çalıştığı süre boyunca vizite kağıdı hakkının gasp edilmesi nedeniyle çocuklarının tedavisinin geciktiği ve tedavi masraflarını kendi imkanlarıyla karşıladığı iddiasıyla kurum önünde eylem yaptı. Keskin, "İki gün önce 23 yaşımdaki kızım bana 'baba benim bu gözümü zamanında tedavi yaptırsaydın, ben bu hale düşmezdim' dedi. Ben haklarımı istiyorum" diye konuştu.

Emekli işçi Alaattin Keskin, ÇAYKUR tarafından haksızlığa uğradığını iddia ederek ÇAYKUR Genel Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Keskin, burada şunları söyledi:

"2002 yılından beri kanunlara uyuyorum, kimseye sövmedim, kimseyi dövmedim. 3 yıl boyunca benim çocuklarıma o yıllarda 6 aylık vizite kağıdı vardı. 6 aya vizite kağıdını bu kurum vermedi. Bir sürü dilekçeler verdim, dilekçeleri bile yaktılar, yırttılar mahkemeye hiçbir şey sunmadılar. Ayağımdan sakatım engelliyim, bu kuruma 50 tane dilekçe verdim. Benim yazdığım vizite kağıdı olmadığına dair bir sürü amirin ve memurun resmi evrakları var, bu yazılar nerede? Hepsini yaktılar. Ben kanunlara uyuyorum hakkımı yiyemez kimse. İki gün önce 23 yaşımdaki kızım bana 'baba benim bu gözümü zamanında tedavi yaptırsaydın, ben bu hale düşmezdim' dedi. Ben haklarımı istiyorum" dedi.

"Bu kadar kanunsuzluğa ÇAYKUR neden göz yumuyor"

Alaattin Keskin, daha sonra yaptığı açıklamada ise şöyle konuştu:

"1998'de ÇAYKUR'a ben işçi olarak başvurdum kabul edildim ve işçi olarak çalışıyordum. Ondan sonra ben hastalığım nedeniyle sürekli heyet raporu alıyordum. Fabrika amiri memuru bana kafaya takarak, benim kanuni hakkım 506 sayının 104 maddesi der ki 'beş sene de rahatsız olabilir bu adama vizite kağıdı vereceksiniz.' Ama benim amirim bana devamlı vizite kağıdı veriyor 5 günlük, 6 aylık gösteriyorlar, hep sahte vizite kağıdı. Benim çocuklarımın haklarını, hukuklarını hep alıyorlar. Ben bir şey bilmiyorum ben de kanun diyorum ama kanun değilmiş. Bunlar kanun çiğniyor, bir sürü ÇAYKUR'da yazışmalar var, ÇAYKUR'da olan dosyamdaki bütün yazışmaları bile mahkemede ne yaptılar bilmiyorum, yok ettiler. şu andaki fabrikadaki dosyada bir tane evrak kalmış, evrağın da fotokopisi yok, onu yakmayı unutmuşlar herhalde imha edememişler. Bu kadar kanunsuzluğa bu ÇAYKUR neden göz yumuyor."

Kaynak: ANKA

Çaykur, Rize, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekli İşçi ÇAYKUR'a Karşı Eylem Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:32 İki milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi ile Meclis’teki sandalye dağılımı değişti İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
09:27 Yunan hazımsızlığı Türk askerinin göğsümüzü kabartan başarısını sansürlediler Yunan hazımsızlığı! Türk askerinin göğsümüzü kabartan başarısını sansürlediler
08:55 Yeniden Refah’tan seçilip AK Parti’ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video Yeniden Refah'tan seçilip AK Parti'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video
16:12 İlkokullarda sınav saati kaldırıldı İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
16:09 Fenerbahçelilerin her yerde paylaştığı video: Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda Fenerbahçelilerin her yerde paylaştığı video: Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda
15:45 Demi Moore ve Bruce Willis’in kızlarından kendilerine ’çirkin’ ve ’babalarının klonları’ diyen trollere sert yanıt Demi Moore ve Bruce Willis'in kızlarından kendilerine 'çirkin' ve 'babalarının klonları' diyen trollere sert yanıt
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
15:35 Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur?
15:16 Çin’de üretilen ve 2 ton yük taşıyabilen insansız hava aracı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi Çin'de üretilen ve 2 ton yük taşıyabilen insansız hava aracı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi
15:00 Evsizlere dağıttıkları şekerden çıkanlar ülkeyi alarma geçirdi Evsizlere dağıttıkları şekerden çıkanlar ülkeyi alarma geçirdi
14:57 UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Çekya farkı açıyor UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Çekya farkı açıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 10:44:25. #1.12#
SON DAKİKA: Emekli İşçi ÇAYKUR'a Karşı Eylem Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement