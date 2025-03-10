Emekli Öğretmenden Unlu Mamuller

Kütahya'da 32 yıllık öğretmenin mutfak başarısı

Emekli öğretmen, evinde unlu mamul üretiyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan emekli yiyecek içecek öğretmeni İbrahim Uzan, 32 yıllık meslek hayatının ardından evinde unlu mamul üretiyor. Turizm Otelcilik Lisesi yiyecek bölümü mezunu olan Uzan, önce hobi olarak başladığı bu işi, çevresinden gelen olumlu geri dönüşlerle ticarete dönüştürdü.

Vergi dairesinden evde üretilen ürünler için vergi muafiyet belgesini alan Uzan, internet üzerinden satış yaparak ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırıyor. "Üretim yapmak hem vakit değerlendirmek için güzel bir yöntem oldu hem de aile bütçesine katkı sağladı" diyen Uzan, üretim sürecinde endüstriyel makineler kullanmadıklarını, tamamen ev tipi fırınlarla çalıştıklarını belirtti.

Ürünleri arasında kurabiye, börek, ekmek ve ekşi mayalı tam buğday ekmeği gibi seçenekler bulunan Uzan, özellikle diyet yapan müşteriler için de özel üretimler yapıyor. Bir diyetisyenle iş birliği içinde çalışarak diyet ekmek ve galeta üretimi gerçekleştiren Uzan, aynı zamanda yaprak sarma ve kıymalı mantı gibi geleneksel lezzetler de sunuyor.

Müşteriler, Uzan'ın ürünlerini "Mutfağın Efendisi" adlı Instagram sayfası üzerinden sipariş edebiliyor. Tüm ürünlerinde doğal malzemeler kullandıklarını vurgulayan Uzan, glüten alerjisi olan müşterileri için de özel glütensiz ekmek ve unlu mamuller üreterek sağlık dostu bir alternatif sunduklarını ifade etti.