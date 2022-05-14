Emekli taksici e-Devlet'e girince hayatının şokunu yaşadı: İmzası taklit edilerek 238 bin TL dolandırılmış - Son Dakika
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Emekli taksici e-Devlet'e girince hayatının şokunu yaşadı: İmzası taklit edilerek 238 bin TL dolandırılmış

14.05.2022 12:43

Antalya'da yaşayan 54 yaşındaki emekli taksici Mustafa Turgut'un iddiasına göre, bir kişi tarafından imzası kullanılarak 238 bin TL dolandırıldı. Trafik borcunu öğrenmek için girdiği e-Devlet'ten tüm mal varlıklarına atmadığı bir imza sebebiyle haciz konulduğunu öğrenen Turgut, neye uğradığını şaşırdı.

Evli ve 4 çocuk babası Mustafa Turgut, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda trafik cezasının olup olmadığına bakmak için e-Devlet'e girdi. Turgut, adına icra takibi başlatıldığını ve tüm mal varlıklarına el konulduğunu görünce avukatı aracılığıyla konuyu araştırdı. Turgut, itiraz hakkını ise eline ulaşmayan tebligatlar nedeniyle yapamadı. Turgut, araştırmasında tanımadığı S.A. isimli işi tarafından adına senet düzenlenerek elden 238 bin TL borç almış gibi gösterilerek hakkında icra takibi başlatıldığını öğrendi. 11 aydır atmadığı imza ve almadığı parayı kanıtlamak için hukuk mücadelesi veren Turgut, evini geçindirebilmek için bir başka taksi durağında şoför olarak çalışıyor.

"HERHANGİ BİR BAĞLANTIM YOK"

Bu haczin nasıl olduğunu öğrenmek için avukatı aracılığıyla adliyeye geldiğini dile getiren Turgut, "İtirazımızı yapacaktık ama bu süre dolmuş. Ardından savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bana haciz gönderen şahsı uzaktan yakından tanımıyorum. 10 yıldır aynı telefon hattımı kullanıyorum. Bu şahısla bir bağım yok. 6 ay önce kredi çekip, 3 yıl boyunca aracımı satamam. Çünkü ben ÖTV indiriminden araç aldım. Ama bu şahsın iddiasına göre araç değişikliği için ben ondan para istemişim. O kişiyi ne gördüm ne biliyorum ne de telefon görüşmem var. Herhangi bir bağlantım yoktur" diye konuştu.

"HİÇBİR YERE İMZA ATMADIM"

Başına gelen olayı anlatan Turgut, "A4 kağıdına senettir diye yazılmış. Kimlik numaramı yazmışlar, bana bir iş icabı para lazım olmuş, S.A. ismindeki kişiden elden nakit para almışım bir yıl sonra ödeyeceğim diye. Ben bu şahsı tanımıyorum. Paraya ihtiyacım olursa banka, kooperatifler var. Şahıstan para alma gibi bir durumum olmaz. Geçmişe dönük tarama yapıyorum hiçbir yere imza atmadım. Tüm mal varlıklarıma haciz geldi. Ticari aracıma, daireme, dükkânıma satılamaz tedbiri konuldu. 8 aydır da ticari taksim bağlı, çalışamıyorum. Mağdur oldum. Sorunumun çözülmesi için destek bekliyorum" dedi.

İmzası kullanıldı! Antalya'da emekli taksici e-Devlet'e girdi, 238 bin TL dolandırıldığını öğrendi

"ŞAHSI TANIMIYORUM"

E-Devlet'e bakmasa adına gelen bu hacizden haberi olmayacağına vurgu yapan Mustafa Turgut, "Bir gün yolcumla giderken aracıma el konuldu. Farkında değilim hiçbir şeyin. Trafik cezam var mı diye baktım, bu olayla karşılaştım. İtiraz ettik ama tebligattaki itiraz süresini kaçırmışız. Tebligattan haberim yok. Benim kimseye borcum yok, elden nakit para da almadım. Bunu iddia eden şahsı da tanımıyorum. Bu olaydan sonra sinir ve stres nedeniyle aşırı bir kilo verdim. Aracım var çalışamıyorum. Bu borcu kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

PATRONDU İŞÇİ OLDU!

Turgut, bir yıldır büyük bir şokun içinde olduğunu belirterek, adaletin yerini bulmasını istedi. Kendi ticari taksisini çalıştıramadığını belirten Turgut, başka bir durakta şoförlük yaptığını sözlerine ekledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Mustafa Turgut'un avukatı Yusuf Karaşahin ise, müvekkilinin olayı e-Devlet üzerinden öğrendiğini ifade ederek, "Dosyayı inceledik, tebligat almadığını tespit ettik. Dosyaya bakıldığı zaman ise tebligatın yapıldığını, itiraz sürelerinin geçmiş olduğunu gördük. Bununla ilgili usulsüz tebligat yapıldığı için dava açtık. Hemen arkasından dolandırıcılıkla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Müvekkilim evraktaki imzayı kendisinin atmadığını ve karşı taraftaki şahsı da tanımıyor. Borcumuzun olmadığına dair menfi tespit davası açtık. Süreç devam ediyor ama müvekkilim ciddi oranda mağdur oldu" ifadelerine yer verdi.

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Kurban Bayramı, Mustafa Turgut, Türk Lirası, E-Devlet, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emekli taksici e-Devlet'e girince hayatının şokunu yaşadı: İmzası taklit edilerek 238 bin TL dolandırılmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emekli taksici e-Devlet'e girince hayatının şokunu yaşadı: İmzası taklit edilerek 238 bin TL dolandırılmış - Son Dakika
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