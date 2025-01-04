Emekliler Enflasyonu Protesto Etti

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Haber: Meltem Karakaş

(ESKİŞEHİR) - Tüm Emeklilerin Sendikası'nın çağrısıyla Eskişehir Köprübaşı'nda toplanan yüzlerce emekli, Hamamyolu Caddesi'ne yürüyerek, enflasyon rakamlarını protesto etti.

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi tarafından Eskişehir'de yürüyüş düzenlendi. Köprübaşı'nda toplanan yüzlerce emekli, ellerindeki dövizlerle Hamamyolu Caddesi'ne yürüdü. 'Geçim yoksa seçim olsun', 'Krizi yaratanlar bedelini ödesin', 'Emekliler üretti, saray tüketti' sloganları atan emeklilere CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Sol Parti Eskişehir İl Sözcüsü Hüseyin Öztürk, Türkiye İşçi Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Toprak da destek verdi.

Hamamyolu'nda yapılan basın açıklamasında Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı şunları söyledi:

"Bu ülkenin en fedakar ve en masum insanları olarak, bize reva görülen ölüm sınırında yaşamayı ret ediyoruz. Göstermelik enflasyon hesapları tiyatrosuna kanmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Bizler olanca gücümüzle ülkemize hep değer kattık. Fabrikalarda biz vardık. Tarlalarda biz vardık. Çocuklarımızı, ülkemizin gençlerini biz yetiştirdik. Vergisini biz topladık. Yollarını biz yaptık, tozlarını biz temizledik. 'En yüce değer emektir' tezi bizi tarif eder. Ülkemizi yönetenler saltanat sürerken, cephelerde biz öldük. Yolun sonunda siz tok, biz aç kaldık. Siz saraylarda yaşarken, bizler gecekondu bile bulamıyoruz. Sizin yandaşlar üretmeden yiyor, bizler ürettiğimize ulaşamıyoruz. Sizin doktor ayağınıza geliyor, bizler randevu bile alamıyoruz. Velhasıl siz zengin, bizler sefil olduk. Şimdi söyleyin bakalım: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, adaletiniz bu mudur? Hak dediğiniz bu mudur? Hukuk bu mudur? Yarın bütün kötülüklerin adresi siz gösterilip, bir tarafa atılacaksınız. Bari hiç olmazsa, istifa edin!"

Çakırözer: Seçimde bu halk iktidara dersini verecektir.

14 bin lira ile insanların geçinmesinin mümkün olmadığını belirten CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de "14 bin lira emekli maaşıyla milyonların geçinme imkanı yoktur. Bunu bugün burada Eskişehir'de ve aynı anda birçok şehirde hep birlikte haykırıyoruz. Milyonların geçim derdini duymayan bu iktidara mutlaka en kısa sürede seçimde bu halk dersini verecektir. Bir kez daha söylüyoruz, geçim yoksa seçim var" dedi.

Arslan: Milyonlarca insanımız için ne yazık ki hayat çekilmez hale geliyor

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan da, "Kısa adı TÜİK olan Tayyibi Üzmeme İstatistik Kurumu bugün ne yazık ki enflasyon oranlarını açıkladı. Rakamları o kadar aşağı çekmeye çalışıyorlar ki milyonlarca insanımız için ne yazık ki hayat çekilmez hale geliyor. Ama bunu yaparken kendi içlerinde de bir çelişkiye düşüp yalan söylemekten de ne yazık ki geri durmuyorlar. Tayyibi üzmeyen istatistik kurumunun oranlarını doğru kabul etsek bile bugün açıklanan enflasyon yüzde 43. İşçiler için 15,75, memur emeklileri için daha düşük" diye konuştu.

"Siz kimin parasını kimden esirgiyorsunuz?" diyen Arslan, "Yanı sıra bir çelişkiye daha dikkat çekmek istiyorum: Yine asgari ücrete yüzde 30, emeklilerimize ortalama yüzde 15 oranında artışı ön gören iktidar, yeniden değerleme oranında yani 2025 yılında ortaya çıkacak, vereceğimiz vergilerde, harçlarda yüzde 44 oranında artışta da bir beis görmemektedir. Bu ne demektir? Bize yıllık olarak 2-3 bin lira maaş artışı öngörenler, sol cebimize 2-3 bin lirayı koyarken sağ cebimizden inanın ki 2-3 ay içinde ÖTV ile, KDV ile, gelir vergisindeki artışlarla, diğer vergi ve harçlarda artışlarla sağ cebimizden çok daha fazlasını iki, üç ay içinde alacaklar. Sizlerden tam 366 milyar dolar vergi toplayacak bu iktidar. Bununla da yetinmeyecekler. Yaklaşık 53 milyar dolar da borçlanarak 420 milyar doları harcayacaklar. Faize 1 trilyon 950 milyar lira kaynak yaratanlar, yani 53 milyar doları faize harcayanlar, siz kimin parasını kimden esirgeyip, bu halktan bu paraları esirgeyerek onlara vermiyorsunuz?" şeklinde konuştu.

Yalaz: Tek kurtuluş yolu seçimdir

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz da şunları söyledi:

"Yıllarca bu ülkeye emek vermiş emekliler insanca yaşamak için bugün sokaklarda, meydanlarda çırpınıyorlarsa, haykırıyorlarsa iktidar, devleti yönetenler kendilerinden utanmalıdır. İnsanlık onurundan utanmalıdır. Hala bugün Tayyibi üzmeyen istatistik kurumunun verileri dahi açlık sınırını, onların verilerinde 23 bin, 24 bin ama reel verilerde 30 bini aşmış açlık sınırında, yoksulluk sınırını hiç söylemiyorum bile, utansınlar. Açlık sınırı diyorum. Buna rağmen 13-14 bin liralar konuşuluyorsa bu ülkeyi kurtuluşa götürecek tek bir yol vardır o da seçimdir. 31 Mart'ta çok iyi bir mesaj verdiniz. Oy pusulasına vurduğunuz mühürle sarayın duvarını titrettiniz. Bundan sonra vereceğiniz mücadelenizle sandığa gömeceksiniz o sarayın duvarını. Hep birlikte başaracağız. Bu mücadelenizin başarıya ulaşacağından, en sonunda emeklinin kazanacağından hiç şüpheniz olmasın."