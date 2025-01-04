Emekliler Hopa'da Eylem Yaptı

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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Tüm Emeklilerin Sendikası Hopa Temsilcisi Saim Aydın, "Fabrikalarda, tarlalarda biz vardık, çocuklarımızı, bu ülkenin gençlerini biz yetiştirdik, vergisini biz topladık. Yollarını biz yaptık, tozlarını biz temizledik. En yüce değer emektir tezi bizi tarif eder. Yolun sonunda onlar tok, biz aç kaldık. Onlar saraylarda yaşarken biz gecekondu bulamıyoruz. Sizin yandaşlarınız üretmeden yiyor, biz ürettiğimize ulaşamıyoruz. Size doktorunuz ayağınıza geliyor, biz randevu alamıyoruz. Siz zengin oldunuz, biz sefiliz" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Hopa, Borçka ve Kemalpaşa temsilcileri, Hopa sokaklarında yürüyüş yaparak basın açıklaması gerçekleştirdi. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından emekli maaşının düşüklüğüne dikkati çekmek için bir araya gelen vatandaşlar, Hopa Meydanında toplandı. Açıklamayı Tüm Emeklilerin Sendikası Hopa Temsilcisi Saim Aydın okudu. Saim Aydın, şunları söyledi:

"Onlar saraylarda yaşarken biz gecekondu bulamıyoruz"

"Bu ülkenin en fedakar ve iyi niyetli insanları olarak, bize reva görülen ölüm sınırında yaşamak istemiyoruz. Göstermelik enflasyon hesapları tiyatrosuna kanmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Bizler, olanca gücümüzle bu ülkeye değer kattık. Fabrikalarda, tarlalarda biz vardık, çocuklarımızı, bu ülkenin gençlerini biz yetiştirdik, vergisini biz topladık. Yollarını biz yaptık, tozlarını biz temizledik. En yüce değer emektir tezi bizi tarif eder. Yolun sonunda onlar tok, biz aç kaldık. Onlar saraylarda yaşarken biz gecekondu bulamıyoruz. Sizin yandaşlarınız, üretmeden yiyor, biz ürettiğimize ulaşamıyoruz. Size doktorunuz ayağınıza geliyor, biz randevu alamıyoruz. Siz zengin oldunuz, biz sefiliz. Tasarruf tedbirlerini açıkladınız ama 2025 yılı bütçesinde, 500 adedi Maliye ve Hazine Bakanlığı'na ait olmak üzere, 2298 araç alacağınızı saklayamadınız. İtibardan tasarrufu esirgemiyorsunuz. Emekliye, emekçiye para yok, yandaşlara var. İşçiye, memura para yok, şirketlerinize var. Emekliye para yok diyenlere yanıtımız; insafınız yok. Sizin saltanatınıza zarar gelmesin diye, TÜİK yine şaşırtmadı. Yine yaşadığımız enflasyonu gizledi.

"Ucuz ekmek kuyruklarında yaşlanmak istemiyoruz"

Kendi başınıza, talimatlarla onayladığınız 2025 yılı bütçesinde yine emeklileri unuttunuz ama emeklileri alanlarda sık sık göreceksiniz. Direneceğiz, direne direne kazanacağız. Değerli emekli arkadaşlar, TÜİK- Saray iş birliği ile düşük gösterilen enflasyon ve hiç verilmeyen refah payı nedeniyle maaşlarımız oldukça düşük kaldı. Geçim zorluğu içindeyiz. Verdikleri, verecekleri parayı da senede iki defa aldığımız ikramiyeleri de yaşanabilir bir ücret olarak görmüyoruz. Unutmayın ki dün ülkenin her yerinde emeğimiz, göz nurumuz, alın terimiz varken, emekli olduktan sonra yüzde 85'imiz açlıkla karşı karşıya, iş arar duruma geldik. Pazarlarda pazarın sonunu beklemek durumunda değiliz, ucuz ekmek kuyruklarında yaşlanmak istemiyoruz."