Emekliler Ramazan İkramiyesini Yetersiz Buldu - Son Dakika
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Emekliler Ramazan İkramiyesini Yetersiz Buldu

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Osmaniye'de emekliler, Ramazan bayramı ikramiyesinin artırılmasını yetersiz bulup tepki gösterdi.

11.03.2025 12:23
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Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'de emekliler Ramazan Bayramı ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkmasını az bularak tepki gösterdi. Bir emekli "Hakkımızı gasp ediyorlar. İnsana değil, insanlığa yazık. Konuşmak olmaz, konuştuğun zaman alır götürürler" derken, başka bir emekli ise "İkramiye az diyorum ben, en azından bir maaş olması gerekiyor. Bayramda bin lirayı ne yapacağız ki çocuklara dağıtacağız" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Ramazan ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkmasına emekliler tepki gösterdi. Emekliler tepkilerini şu şekilde dile getirdi:

"Bayram ikramiyesi yetmez, yetmiyorda. Bin lira çocuğa veriyor gibi para veriyorlar. Bu olmaz, bayram ikramiyesi olsun emekli maaşı olsun bunlar da biraz gözetlemeleri lazım bunları, yoksa yetmiyor, yetmez, bin lira nedir? Maaş da yetmiyor işte maaş yetse. Asgari ücrete çok yakın olması lazım. Asgari ücretin yanına bile yaklaşmıyor. Nasıl edersin ne yaparsın geçinemiyorsun işte."

"Emekliler insan değil mi"

"Vallahi ne denir ki ağzımızı açsak bir şey söylesek, az desek, çok desek siyasete girecek. Onun için hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Yeterli maaş mı var ki? o maaşa maaş denmez ki zaten. Alıyoruz bir şeyler de maaş değil yani. Hakkımızı gasp ediyorlar yani. Yazık günah insanlara. Emekliler insan değil mi hayvan mı bu emekliler. Bu emeklilere böyle bu kadarcık maaş veriliyor, yazık günah. İnsana değil, insanlığa yazık. Almanya'dan bir adam geliyor bir ay uçakla geliyor, bir ay tatilini yapıyor otellerde çekiyor geri gidiyor, bir aylık emekli maaşıyla. Allah'tan reva mı bu? Bizim her şeyimiz var ama hiçbir şeyimiz yok. Yanlış, durum yanlış. Konuşmak olmaz, konuştuğun zaman alır götürürler."

"Seçimde görüşeceğiz"

"İkramiye az diyorum ben en azından bir maaş olması gerekiyor. Bayramda bin lirayı ne yapacağız ki çocuklara dağıtacağız. Bir şey çıkmaz ondan."

"Bir şey değil, bayram ikramiyesi. Beş kilogram et ediyor ne edeceksin onu ki hiçbir şey değil. En az 15 bin lira olması lazım."

"Çok güzel 4 tane torunum var birer bin lira veririm."

"İkramiye az, beş bin lira olması lazım. Bin lirayı torunları harcayacağım. Beş bin lira olması lazımdı seçimde görüşeceğiz."

Kaynak: ANKA

Ramazan Bayramı, Osmaniye, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliler Ramazan İkramiyesini Yetersiz Buldu - Son Dakika

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