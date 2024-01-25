Emekliler Zam Kararını Eleştiriyor

ESRA NUR PERVAN

Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şube Başkanı Burhan Bayraktar, "Emekli ile özellikle böyle ikidebir emekliye umut gibi söylenen cümleler bizi üzmektedir. Biz toplumun yaşlı insanlarıyız. Ne müjde istiyoruz ne böyle zaman zaman belli aralıklarla gerçekten eğlenilir gibi dalga geçilmesin istiyoruz" dedi.

Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şube Başkanı Burhan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25'lik zam verilecek olmasını değerlendirdi. Bayraktar, "Enflasyonun olmasını istemiyoruz, hayat pahalılığının olmasını istemiyoruz ve özgürce torunlarımıza bayram harçlığı verebileceğimiz bir ücret almayı talep ediyoruz. Bu verilen müjde değil. Bu ülkeyi yönetenler milli hasıla da yer alan emeklinin payını vermelerini talep ediyoruz. Bizim yarınımızı yaralamaya hiç kimsenin hakkı yoktur" diye konuştu.

"BEŞER BEŞER VERİLEN ZAMLAR ASLA KABUL EDİLİR DEĞİLDİR"

Burhan Bayraktar, şunları söyledi:

"24'ü itibari ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığımızın açıklamış olduğu emeklilere yapılan yüzde 49.25 dolayındaki maaş değerlendirmesi için vermemiz gereken mesaj şu olmalıdır; emekli ile özellikle böyle ikidebir emekliye umut gibi söylenen cümleler bizi üzmektedir. Biz toplumun yaşlı insanlarıyız. Ne müjde istiyoruz ne biz böyle zaman zaman belli aralıklarla gerçekten eğlenilir gibi dalga geçilmesin istiyoruz. Sayın Çalışma ve Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6'şar aylık dilimlerde emeklilere zam yapılırken bütünlük içerisinde değerlendirmesini beklerdim. 2000 öncesi intibak yapılmış 2000 sonrası eğer intibak olsaydı emeklilere zam yapılıp maaş dengesizliği düzeltilmiş olurdu. Enflasyon varken daha 6 ay yaşayamazken önümüzdeki 6 ay için zam belirlemek gerçekten garabet bir durumdur. 84 bin olan açlık sınırı altındaki maaşlar ne olmuştu; Trabzon'da 179 bin 860 emeklimizin 82 binden 75 bine inmiş olması biraz rahatlatıcı gözükmektedir ama gıda enflasyonunuz yüzde 113 olduğu Trabzon'da ve enflasyonun yüzlü rakamlarla konuşulduğu, TÜİK'in verilerine yüzde 60'ın üzerinde seyrettiği bu dönemde emekliye seyyanen zam verilmesi dışında beşer beşer verilen zamlar asla kabul edilebilir değildir.

"BİZİM YARINIMIZI YARALAMAYA HİÇ KİMSENİN HAKKI YOKTUR"

Biz emekliler olarak tek doğruyu diyoruz milli gelirden, milli hasıladan var olan payımızı istiyoruz. Emekliler olarak asla bütçeyi yoracak değil hak ettiğimiz, geçmişte ödediğimiz primlerin karşılığını ülke vatandaşı olarak istiyoruz. Biz emekli olarak asla emekliler olarak 179 bin emekli olarak bize bir saygı gösterilmesini, bize saygı gösterenlere sevgi ile kucak açmamız beklenebilir. Bu vesile ile ikinci defa yüzde 5 bir zam artışı ile değerlendirilmiş olması mutluluk vericidir ancak her daim emekliyi seçim zamanı değil her daim göz önünde bulundurarak açıklama yapılmalı ve günün şartlarına göre bu yeniden düzeltilmelidir. Enflasyonun olmasını istemiyoruz, hayat pahalılığının olmasını istemiyoruz ve özgürce torunlarımıza bayram harçlığı verebileceğimiz bir ücret almayı talep ediyoruz. Bu verilen müjde değil. Bu ülkeyi yönetenler milli hasıla da yer alan emeklinin payını vermelerini talep ediyoruz. Bizim yarınımızı yaralamaya hiç kimsenin hakkı yoktur."