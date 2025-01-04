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Yerel

Emekliler Zamdan Şikayetçi

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Osmaniye Kadirli'deki emekliler, yüzde 15'lik zammın yetersiz olduğunu ve geçimlerini zorlaştırdığını belirtti.

04.01.2025 12:51
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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler zam oranına tepki gösterirken, yüzde 15 zammın yetmeyeceğini savundu. Emekli bir vatandaş, bir bankadan diğerine borç alarak yaşadığını söylerken "Sadaka veriyor gibi para veriyor" dedi. Başka bir emekli ise, "Önce kilo kilo alıyorduk şimdi gram gram almaya başladık" ifadesini kullandı. Kanser hastası olduğunu söyleyen bir başka emekli ise "Bu kadar oy veriyorum, zehir zıkkım olsun, hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından maaş zamları da belli oldu, buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,75, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 11,54 oranında zam alacak. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler maaşlarına gelen zammın az olduğunu en az asgari ücret kadar olması gerektiğini dile getirdiler. Emekli bir vatandaş artık pazar alışverişini kiloyla değil gramla yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Zam çok az verildi, gelir gideri karşılamıyor. Çok zor durumdayız, yüzde 15 çok az. Ev kiraları, çor çocuk gelemiyor, pazar şeyi yetişmiyor yani. Yüzde 30 olması gerekiyordu normal bir emeklinin geçinmesi için. Gördüğünüz gibi hep gram gram alıyoruz. Önce kilo kilo alıyorduk şimdi gram gram almaya başladık."

"Sadaka veriyor gibi para veriyorlar"

Bir başka emekli vatandaş zammın çay parası olamayacağını söyledi ve şöyle devam etti:

"Verdiği zam çay parası değil kahveye gittiğimizde. Çay parası etmiyor, bin 500 lira ne olacak. Zaten benim harcadığım günlük bu. Pazara geldim bin 500 liradan aşağı para harcamıyorum. Ben nasıl geçineceğim bilmiyorum. Verdiği zammı ama hiç vermesin onu da kessin. Yapacak bir şey yok aç kalacak çocuklar. 10 tane çocuk evde, iki de biz 12, bir de misafir 13 kişi. 12 bin 500 lira, ben 25- 30 bin lira harcıyorum. Bankaya borçluyum şu an. Gidiyorum taksitli nakit avans çekiyorum, onu ödeyemiyorum tekrar bir daha çekiyorum, bir daha çekiyorum, böyle devam ediyorum ben. Sonu yok bu işin. Sadaka veriyor gibi şey veriyor, para veriyor."

"'Bu kadar oy veriyorum zehir zıkkım olsun, hakkımı helal etmiyorum"

Başka bir emekli de kanser hastası olduğunu belirterek hakkını 'helal etmediğini" ifade etti ve şöyle dedi:

"Ne diyeyim kendilerin olsun kendilerine vereyim ben onu, bana yaramaz. Ben emekliyim kanser hastasıyım. Ben ayda 4-5 bin lira ilaç parası veriyorum, devlet karşılamıyor. Geçen 9 bin lira para verdim 6 tane ilaca. Devlet karşılamıyor. Çor çocuk yardım ediyor çor çocuk olmazsa o da yok. Nasıl geçinirsen geçin. 'Emekli ölsun' diyor adam. Kanser hastasıyım ben nasıl çalışacağım? Ben Pazartesi Adana'ya gideceğim ne ilacı alacağım bilmiyorum. Ben arabayla gidiyorum her gidip gelmem iki bin lira. En azından 20 bin lira olması lazımdı. Asgari ücretten üstün olması lazımdı. Yazıklar olsun. Bu kadar oy veriyorum zehir zıkkım olsun ben helal etmem hakkımı. Ben açık konuşayım."

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Kadirli, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliler Zamdan Şikayetçi - Son Dakika

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