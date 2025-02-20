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Emekliler Zor Durumda

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Elazığ Tüm Emekliler Derneği Başkanı, emeklilerin düşük maaşları nedeniyle huzurevlerinde bile kalamadığını belirtti.

20.02.2025 11:13
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Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) -Tüm Emekliler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Kayabaş, ev alamayan, kirasını ödemeyen emeklilerin düşük emekli maaşları nedeniyle huzurevlerinde bile huzurla kalamadıklarını söyledi. Kayabaş, "Huzurevlerine giden emeklerimizin maaşı yoksa, geliri yoksa huzurevlerine de alınmıyor. Huzurevinde huzurla kalamıyorsun" dedi.

Tüm Emekliler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Kayabaş, emeklilerin yaşadığı sorunlarla ilgili açıklama yaptı. Emeklilerin huzurevinde bile kalamadığına dikkat çeken Kayabaş, şunları kaydetti:

"Emekliler dar gelirli kişilerdir. Şu anda emeklilerimiz için ben hükümetimizden şunu özellikle istiyorum; ya emeklilerin güzel geçinebilecekleri bir maaş ortamına çıkarsınlar, veyahut toplu olarak imha edip kurtulsunlar. Özellikle huzurevlerine giden emeklilerimizin maaşı yoksa, geliri yoksa huzurevlerine alınamıyor. Orada da belli bir ücret veriliyor. Hani sen devlettin? Beni sarmalayıp, koruyacaktın? Korumuyorsun, parayla alıyorsun. O zaman huzurevi neden var? Huzurevinde huzur da bırakmıyorsun. Emeklilik ücreti veriyor.

Emekli nereye gidecek? Gerçekten bir an önce mezarlığa gitmeyi düşünüyoruz. Torununuz, bir yeğeninin bir çocuğu yanına geldiği zaman harçlık veremiyorsunuz, bir şeker alamıyorsun. Emekliler 4 yıldır çok zor durumda. Ben 2000'de emekli oldum, asgari ücretin 1,5 kat üstünü alıyordum. Ama şimdi ama bir buçukkatı fazlasını alırken, bugün asgari ücretin yüzde 50'sine geriledik. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. O zaman ben devlete askerliğimi yaptım, vergimi verdim, devletime çalıştım, insan yetiştirdik, çocuk yetiştirdik aileye yetiştirdik bağ bahçe yetiştirdik. Kendileri saltanat sürüyorlar biz cezasını çekiyoruz.

"Bugün maaşının tamamı kiraya gidiyor"

Emeklerin talepleri sosyal konutların özellikle ödenebilecek şekilde olması lazım. 2020'de bir emekli kirada oturuyorsa maaşının dörtte biri kiraya gidiyordu. Ama bugün maaşının tamamı kiraya gidiyor. ve emekli çöplükten ekmek toplamaya başladı. Çocuğundan, torunundan imtina ediyor, uzak duruyor. Biz şu anda TOKİ'nin sosyal konutlarının açık artırmayla satılmasını talep etmiyoruz. Açık artırmayla yapıldığı zaman kişinin mal varlığı araştırılmıyor, sorulmuyor. Adam kendi üstündeki evini oğlunun kızının üstüne yapıyor. Maddi durumu yerinde olan gidip alıyor. Bu sefer emekli ve dar gelirli konutları alamıyor. Kura yöntemiyle adil dağıtım istiyoruz. TOKİ'nin sunduğu komutların açık artırma yerine kura yöntemi ile satışa sunulmasını adalet ve şeffaflığının sağlanması açısından hayatı önem taşıdığını düşünüyoruz."

Kaynak: ANKA

Mehmet Kayabaş, Ekonomi, Elazığ, Yerel, Yaşam, Son Dakika

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