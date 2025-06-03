Emeklilerden Bayram Tepkisi - Son Dakika
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Yerel

Emeklilerden Bayram Tepkisi

03.06.2025 16:45
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Türkiye Emekliler Derneği, emekli maaşlarının yetersizliğini ve enflasyon etkisini eleştirdi.

(ESKİŞEHİR) - Emeklinin eti hafızasından sildiğini söyleyen Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Muhsin Dilbaz, "Bize bayramı zehir edenlerin bayramı da bayram gibi olmasın" dedi.

Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Muhsin Dilbaz, yaptığı basın açıklaması ile emeklilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki gösteren Dilbaz, en düşük emekli maaşının yine asgari ücretin yanına bile yaklaşamayacağını ifade etti. Emeklinin mezarının kazılmak istendiğini dile getiren Dilbaz, emeklilerin artık yaşamadığını belirtti.

"Bir an önce mezarımızı kazmak istiyorlar"

Dilbaz şunları kaydetti:

"TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,53 olurken, yıllık bazda yüzde 35,41 olarak kaydedildi. Emeklinin alacağı enflasyon farkı toplam 15,09. 14 bin 459 TL'ye bu farkı verseniz maaşı 16 bin 640 TL yapar. Asgari ücretin yanına yaklaşamaz. Açlık sınırının yarısı kadar. Haziran ayında çok komik bir rakam ilan ederek emekliye neredeyse hiç fark vermeyeceksiniz. Bu bir şaka demiştik daha önce, ama şaka olmaktan öte bir şey. Zulüm bu, yok etme planı bu. Emekli zaten yaşama tutunmaya çalışıyor. Yaşama, biz emekli olmadan daha kolay idare ederiz bu ülkeyi diyorlar. Bir an önce mezarımızı kazmak istiyorlar.

"Emekli artık yaşamıyor"

Vergiyi emekliden, çalışandan, memurdan alıyorlar. Esnaftan KDV, muhtasar alıyorlar. İşverenden gelir vergisi alıyorlar. Artık alamıyorlar her kesim tükendi. İşveren konkordato ilan ediyor, esnaf kepenk kapatıyor. İşçi memur en alt seviyede maaş alıyor. Emekli artık yaşamıyor. Kimden ne alacaksınız?

"Bizi bu hale düşürenler hiç utanmıyor"

Bayram geldi. Emekli çarşı, pazarın yerini unuttu. Esnaf bir şey satamamanın endişesini yaşıyor. Bu nasıl bayram? İkramiye diye 4 bin TL. Onu da son güne bıraktılar. 4 bin TL ile ne alınabilir, ne yapılabilir ki? Bu bayram kurban bayramı, etin kilosu bin lira. Et almak hayal oldu. Kurbanı unuttuk. Sebzenin rakamı 50, 60, 70 TL. Her gün zam geliyor, etiketler yenileniyor. Birçok şeyi hafızamızdan sildik. Biz çocuklarımıza, torunlarımıza üzülüyoruz, onların geleceğini yok ettik. Bizi bu hale düşürenler hiç utanmıyor. Belki de keyif alıyorlar. Bize bayramı zehir edenlerin bayramı da bayram gibi olmasın."

Kaynak: ANKA

Eskişehir, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emeklilerden Bayram Tepkisi - Son Dakika

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