Emeklilerden Ekonomik Talepler - Son Dakika
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Emeklilerden Ekonomik Talepler

02.06.2025 17:34
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Karabük'te emekliler, bayram ikramiyesinin artırılmasını ve enflasyona uygun maaş düzenlemesi istiyor.

Haber: Ayşegül BAYLAM

(KARABÜK) - Tüm Emeklilerin Sendikası Karabük Şubesi emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ile ilgili açıklama yaptı. Tüm Emeklilerin Sendikası Karabük Şube Başkanı Burhan Kelez, "Bayram ikramiyesi adı altında, göz boyamadan öteye bir karşılığı olmayan 4 bin lira gibi bir miktarın, yaşanan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında bir anlamı kalmamıştır. Bu nedenle bu ödeneğin yılda 4'e çıkarılması ve en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesini istiyoruz" dedi.

Birleşik Emekliler Sendikası Karabük Şubesi üyeleri, içinde bulundukları ekonomik sıkıntıların nedeninin hükümetin yanlış politikalarının sonucu olduğunu belirterek basın açıklaması yaptılar.

Basın açıklamasını okuyan Tüm Emeklilerin Sendikası Karabük Şube Başkanı Burhan Kelez, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkede yaşayan tüm vatandaşlar olarak hepimizin ortak sorunu her geçen gün daha fazla can yakan ekonomik ve demokratik sorunlardır. AKP-MHP ve ortaklarının iktidarında halkımıza, emekçilere, emeklilere dayatılan acı reçete vahşi kapitalizmin, neo-liberal politikaların uygulanmasından başka bir şey değildir.

Gerçeği yansıtmayan enflasyon hesapları, öngörülen enflasyon tahminleri ve yandaş sendikalarla yaptıkları akla ziyan anlaşmalarla çalışanlar sefalete, emekliler açlığa mahkum edilmiştir. BES-AR'a göre açlık sınırı 34 bin 888 lira, yoksulluk sınırı 84 bin 352 lira, bekar bir insanın yaşam maaliyeti 51 bin 193 lirayı bulmuştur. Bu verilere göre 10 milyondan fazla emekli, dul ve yetim maaşı alan insanımız açlık sınırında emekliler ise açlık sınırının altında aylık almaktadır. Bu durum sağlık, barınma ve gıda gibi en temel ihtiyaçları dahi karşılamaktan uzaktır.

Biz bedelini peşin peşin ödeyerek hak ettiğimiz emekliliğimizde, bize ait olanı istiyoruz. Maaş güncellemesinin son alınan maaş üzerinden yapılması gerekirken, iktidar burada da hile yapıyor. Ortalama maaş üzerinden güncelleme yaparak bugün ortaya çıkan maaş rezaletinin sebebi olmuştur. Özellikle kamu sektörü dışında 10 milyonun çok üstünde insanımızın pirim gün ve miktarı ne olursa olsun, küçük farklarla benzer maaşı aldığı garip bir durumla karşı karşıyayız.

"Memurlara verilen seyyanen artışın tüm emeklilere verilmesi talep ediyoruz"

Büyümeden de pay verilmemektedir. Yılların mücadelesinin bir kazanımı olan bayram ikramiyesi olarak ödenen miktar, reel enflasyonun çok çok gerisinde kaldığı bilindiği halde, iktidar artış yapmıyor.  Oysa AKP iktidara geldiğinden bu yana emeklilere müdahale etmeseydi en düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşı civarında olacaktı. Bu hesabı yapan Tüm Emeklilerin Sendikası, en düşük emekli maaşının en düşük memur maaşına eşitlenerek bir kıstas geliştirilmesini önermektedir. Memurlara verilen seyyanen artışın tüm emeklilere verilmesi talep ediyoruz.

Bayram ikramiyesi adı altında, göz boyamadan öteye bir karşılığı olmayan 4 bin lira gibi bir miktarın, yaşanan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında bir anlamı kalmamıştır. Bu nedenle bu ödeneğin yılda 4'e çıkarılması ve en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesini istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Bayram İkramiyesi, Politika, Ekonomi, Karabük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emeklilerden Ekonomik Talepler - Son Dakika

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