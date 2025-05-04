Emeklilerden Yürüyen Disko - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Emeklilerden Yürüyen Disko

Emeklilerden Yürüyen Disko

Kocaeli'de emekliler, müzikle dolu bisikletleriyle sokaklarda moral dağıtıyorlar.

04.05.2025 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir grup emekli, ses sistemleriyle donattıkları bisikletleriyle sokaklarda moral dağıtıyor. Özellikle ışıklarla kaplı bisikletiyle dikkat çeken Kadir Volkan Demirtaş, "Bize 'yürüyen disko' diyorlar" dedi.

Kocaeli'de emeklilik yıllarını sıradan geçirmek istemeyen bir grup bisiklet tutkunu, renkli bir yaşam tarzı benimsedi. Ses sistemleriyle donattıkları bisikletleriyle her gün şehir turuna çıkan grup, hem spor yapıyor hem de müzikle sokaklara neşe katıyor. Aralarından biri ise bisikletini ve kendini ışıklarla süsleyerek dikkatleri üzerine çekiyor.

"Bize 'yürüyen disko' diyorlar"

Bluetooth hoparlörlü bisikletiyle müzik yayını yaparak dolaşan Kadir Volkan Demirtaş (56), çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini anlatarak, "Çocukluğumda böyle bir şey sadece hayaldi. O zamanlar teknoloji yoktu ama bisikletime bir tesisat takmıştım. Şimdi gelişen teknolojiyle müzik çalabiliyorum. Bize 'yürüyen disko' diyorlar" dedi.

Emekli olduğu için günün her saati bisiklet sürebildiğini belirten Demirtaş, "Uzaklara gidemiyorum ama Adapazarı'na kadar gittim. İnsanlar bize imrenerek bakıyorlar. Hatta bir gün beni polis memuru durdurmuştu. Ben ceza beklerken kendisi, 'hani müzik ne oldu? Müzik açsana' demişti" diye konuştu.

Demirtaş, trafikte görünür olmanın önemine de dikkat çekerek, bisikletine taktığı tepe ışığıyla güvenliğini artırdığını belirtti.

"Ağlayan çocuklar beni görünce susuyor"

Bisiklet sürerken özellikle çocuklardan yoğun ilgi gördüğünü belirten Soner Kara da (45), "Defalarca denk geldim. Ağlayan çocuklar beni görünce susuyor, ilgilenmeye başlıyor. Bay bay yapıyorum, çocuklar gülümsüyor. İnsanların yüzü değişiyor" şeklinde konuştu.

Kara, özellikle yaz akşamlarında sık sık bisiklet sürdüğünü ifade ederek, "Görünürlüğümüz ne kadar artarsa, güvenlik de o kadar artar. Ama trafiğin yoğun olduğu yerlerde fazla dikkat çekmemek de gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Bu benim için tutku"

Bisiklet sporuna 1974 yılında Kocaeli Bisiklet Kulübü'nde başladığını, sporu bıraksa da bisikletten asla vazgeçmediğini dile getiren Süleyman Aras (67) ise, "Haftanın 3-4 günü yol bisikletimle antrenmana çıkarım. Bisiklet sadece bir spor değil, benim için bir tutku. Ben aynı zamanda Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyesiyim. Bisiklet, hayatın ta kendisidir. İnsanlara bisikleti ve hareketi tavsiye ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, kocaeli, Yerel, Yaşam, Müzik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emeklilerden Yürüyen Disko - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak
Tansiyon zirveye çıktı ABD’nin hamlesine Kuzey Kore’den nükleer tehdit Tansiyon zirveye çıktı! ABD'nin hamlesine Kuzey Kore'den nükleer tehdit
Hadise’den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti
Jorge Jesus Suudi Arabistan’dan kovuldu Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan kovuldu
Borsa İstanbul’da felaket Kaybolan paranın haddi hesabı yok Borsa İstanbul'da felaket! Kaybolan paranın haddi hesabı yok

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 18:15:11. #7.13#
SON DAKİKA: Emeklilerden Yürüyen Disko - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.