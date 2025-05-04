Emeklilerden Yürüyen Disko

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir grup emekli, ses sistemleriyle donattıkları bisikletleriyle sokaklarda moral dağıtıyor. Özellikle ışıklarla kaplı bisikletiyle dikkat çeken Kadir Volkan Demirtaş, "Bize 'yürüyen disko' diyorlar" dedi.

Kocaeli'de emeklilik yıllarını sıradan geçirmek istemeyen bir grup bisiklet tutkunu, renkli bir yaşam tarzı benimsedi. Ses sistemleriyle donattıkları bisikletleriyle her gün şehir turuna çıkan grup, hem spor yapıyor hem de müzikle sokaklara neşe katıyor. Aralarından biri ise bisikletini ve kendini ışıklarla süsleyerek dikkatleri üzerine çekiyor.

"Bize 'yürüyen disko' diyorlar"

Bluetooth hoparlörlü bisikletiyle müzik yayını yaparak dolaşan Kadir Volkan Demirtaş (56), çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini anlatarak, "Çocukluğumda böyle bir şey sadece hayaldi. O zamanlar teknoloji yoktu ama bisikletime bir tesisat takmıştım. Şimdi gelişen teknolojiyle müzik çalabiliyorum. Bize 'yürüyen disko' diyorlar" dedi.

Emekli olduğu için günün her saati bisiklet sürebildiğini belirten Demirtaş, "Uzaklara gidemiyorum ama Adapazarı'na kadar gittim. İnsanlar bize imrenerek bakıyorlar. Hatta bir gün beni polis memuru durdurmuştu. Ben ceza beklerken kendisi, 'hani müzik ne oldu? Müzik açsana' demişti" diye konuştu.

Demirtaş, trafikte görünür olmanın önemine de dikkat çekerek, bisikletine taktığı tepe ışığıyla güvenliğini artırdığını belirtti.

"Ağlayan çocuklar beni görünce susuyor"

Bisiklet sürerken özellikle çocuklardan yoğun ilgi gördüğünü belirten Soner Kara da (45), "Defalarca denk geldim. Ağlayan çocuklar beni görünce susuyor, ilgilenmeye başlıyor. Bay bay yapıyorum, çocuklar gülümsüyor. İnsanların yüzü değişiyor" şeklinde konuştu.

Kara, özellikle yaz akşamlarında sık sık bisiklet sürdüğünü ifade ederek, "Görünürlüğümüz ne kadar artarsa, güvenlik de o kadar artar. Ama trafiğin yoğun olduğu yerlerde fazla dikkat çekmemek de gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Bu benim için tutku"

Bisiklet sporuna 1974 yılında Kocaeli Bisiklet Kulübü'nde başladığını, sporu bıraksa da bisikletten asla vazgeçmediğini dile getiren Süleyman Aras (67) ise, "Haftanın 3-4 günü yol bisikletimle antrenmana çıkarım. Bisiklet sadece bir spor değil, benim için bir tutku. Ben aynı zamanda Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyesiyim. Bisiklet, hayatın ta kendisidir. İnsanlara bisikleti ve hareketi tavsiye ediyoruz" dedi. - KOCAELİ