Emet'te güvenlik güçleri iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika
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Emet'te güvenlik güçleri iftar yemeğinde bir araya geldi

13.04.2022 11:09
Emet'te güvenlik güçleri iftar yemeğinde bir araya geldi

Kütahya'nın Emet ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personel ve aileleri iftar programında bir araya geldi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personel ve aileleri iftar programında bir araya geldi.

İftar yemeğine Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emniyet Müdür Vekili Mehmet Akbulut, Jandarma Komutanı Neşet Öztürk, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personel ile aileleri katıldı.

Kaymakam Hasan Çiçek düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Fedakarca hizmet veren polis teşkilatımız milletimizin kendisine olan güveni ve sevgisini arkasına alarak büyük başarılar elde etmiştir. Bu fedakarlığı gösteren bütün teşkilatımız, jandarmamız, polisimiz el ele vererek ülkemizin ve ilçemizin asayişi için çalışmaktadırlar. Her koşulda görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getiren emniyet ve jandarma teşkilatımıza şükranlarımızı sunuyor, yaptığı çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan yaptığı konuşmasında, "Her şeyden önce sizlere sağlıklı ve hayırlı uzun ömürler temenni ediyorum. Emniyet ve Jandarma teşkilatımız bu milletin övünç ve gurur kaynağıdır. Burada birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir samimiyetle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Huzur ve güvenliğimizin teminatı emniyet ve jandarmanın her kademesinde görev alan personelimize bu anlamlı güne katılımları için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Emet'te güvenlik güçleri iftar yemeğinde bir araya geldi
Emet'te güvenlik güçleri iftar yemeğinde bir araya geldi
Emet'te güvenlik güçleri iftar yemeğinde bir araya geldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emet'te güvenlik güçleri iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika


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