Kütahya'nın Emet ilçesinde doğal afetlerden zarar gören üreticilere 15 ton hibe arpa tohumu desteği verildi.
Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede meydana gelen doğal afet nedeniyle başvuruda bulunan köylerdeki 75 üreticiye afetin etkilerini hafifletmek ve üretimlerine devam edebilmelerini sağlamak amacıyla hibe olarak 15 ton arpa tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. - KÜTAHYA
Son Dakika › Yerel › Emet'te Üreticilere Hibe Arpa Tohumu Desteği - Son Dakika
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