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Emet'teki orman yangını büyümeden söndürüldü

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Emet ilçesi Günlüce Köyünde çıkan orman yangını kısa sürede 2 hektarlık bir alanda etkili oldu. Ekiplerin 2 helikopter 25 araç ve 105 personelin müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili Emet Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz Günlüce Köyünde çıkan orman yangınına 2 helikopter 25 araç 105 personel ile müdahale edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alınıp soğutma çalışmaları yapıldı" ifadelerine yer verildi.