Emniyet Müdürü Ataması

Adıyaman'ın Besni İlçe Emniyet Müdürü Alparslan Arıcılar, Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğüne atandı.
Yaklaşık 1 yıldır Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Alparslan Arıcılar, Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. Arıcılar'ın Besni ilçesindeki görevine ise vekaleten Başkomiser İbrahim Yücel'in atandığı öğrenildi. - ADIYAMAN
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