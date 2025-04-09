Emniyet Müdürü Koltuğunu Öğrenciye Devretti - Son Dakika
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Yerel

Emniyet Müdürü Koltuğunu Öğrenciye Devretti

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Erzincan'da Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, öğrencilere makam koltuğunu devretti.

09.04.2025 10:31
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Emniyet Müdürü Baybaba koltuğunu kız öğrenciye devretti

ERZİNCAN - Erzincan'da Polis Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'yı makamında ziyaret etti. Emniyet Müdürü Baybaba makam koltuğunu bir kız öğrenciye devretti.

"10 Nisan Polis Haftası" kapsamında Hacı Ali Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'yı makamında ziyaret ettiler.

Emniyet Müdürü Baybaba ziyarette makam koltuğunu bir kız öğrenciye devretti. Liseli öğrenci temsili olarak oturduğu makam koltuğunda telsiz anonsu yaptı.

Emniyet Müdürü Baybaba misafirlerine nazik ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Kaynak: İHA

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