Emniyet Müdürü\'nden Anlamlı Ziyaret

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Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesini ziyaret etti.

Anlamlı ziyaretlerinden dolayı İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ve emniyet teşkilatı mensuplarına teşekkür eden Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış, "İl Emniyet Müdürümüz Osman Elbir, Kütahya'ya atanmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen gönüllerde taht kurmaya devam etmektedir. Bugün şubemizi ziyaret ederek bizlerin yaşamış olduğu problemler üzerine çözüme yönelik fikir alışverişinde bulunması ve üzerimizde bu desteği hissettirmesi bizim için çok önemlidir. İnşallah önümüzdeki süreçte de Kütahya emniyet teşkilatımız ile birlikte toplumumuzda farkındalık oluşturacak projeler gerçekleştireceğiz" dedi - KÜTAHYA