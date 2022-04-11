Emniyet personelinden Kaymakam Dertlioğlu'na ziyaret - Son Dakika
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Emniyet personelinden Kaymakam Dertlioğlu'na ziyaret

11.04.2022 16:16
Emniyet personelinden Kaymakam Dertlioğlu'na ziyaret

Polis Haftası nedeniyle Horasan İlçe Emniyet Teşkilatı Kaymakam Burak Dertlioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Polis Haftası nedeniyle Horasan İlçe Emniyet Teşkilatı Kaymakam Burak Dertlioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Emniyet Teşkilatının 177. Kuruluş yılı kutlamaları çerçevesinde Horasan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çiftçi ile emniyet görevlileri, Kaymakam Burak Dertlioğlu'nu makamında ziyaret etti.

4-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası nedeniyle gerçekleşen ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çiftçi, Polis Haftası nedeniyle yapılan ziyaret ve etkinlikler hakkında Kaymakam Dertlioğlu'na bilgiler verdi.

Kaymakam Dertlioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Toplumumuzun huzur ve güven ortamında yaşamasını sağlayan, Emniyet Teşkilatımızın 177. Kuruluş Yıldönümünü kutluyorum. Halkımızın huzur ve güvenliği için geceli gündüzlü çalışan emniyet personelimiz, en temel hizmeti yaparak, hizmetlerin en kutsalını yerine getirmektedir' dedi.

Güvenlik ve özgürlükler dengesinin iyi sağlanması gerektiğini belirten Kaymakam Dertlioğlu, "Yasalar çerçevesinde, kamu düzeninin korunması ve halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda başarılı çalışmaların altına imza atan Polis Teşkilatımız, Horasan ilçemiz de 'Vatandaş Odaklı Kamu Hizmeti' anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir' ifadelerini kullandı.

Kaymakam Burak Dertlioğlu, 'Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıldönümünde, Emniyet Teşkilatı'nda görev yapan tüm teşkilat mensuplarımızın Polis Haftası'nı kutluyor, Şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, görevleri başındaki tüm polislerimize ve değerli ailelerine selam ve saygılarımı iletiyorum' diye konuştu. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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