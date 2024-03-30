EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanlığı, şehitleri anma programını düzenledi

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Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen şehitleri anma programının bu ay 243'ncüsü yapıldı.

İlkadım ilçesindeki vakıf binasında düzenlenen programda din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, şubat ayı şehitleri Nurettin Cingöz, Mustafa Ata Traş, Avni Şener, Mehmet Ayan ve tüm şehitlerin ruhlarına hediye edildi.

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim programda yaptığı konuşmada, "243 aydan beri her ay aksatmadan aziz şehitlerimiz için anma programı yapmaya devam ediyoruz. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Şehitleri anma programına Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Necmettin Aygün, EMŞAV Samsun Başkanı Kenan Kaptan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, şehit aileleri ile gazi polisler katıldı. - SAMSUN