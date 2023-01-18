Endonezya'da 7.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Endonezya'da 7.1 büyüklüğünde deprem

18.01.2023 10:21
Endonezya'da 7.1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) tarafından yapılan açıklamaya göre Kuzey Sulawesi bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Melonguane açıkları olan deprem, 64 kilometre derinlikte kaydedildi. Kuzey Sulawesi'nin Manado şehrinde güçlü bir şekilde hissedilen depremin ardından insanların panikle kendilerini dışarı attığı belirtildi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, merkez üssünün 300 kilometre yakınında tsunami dalgaları riski olduğu konusunda uyarıda bulundu. - JAKARTA

Kaynak: İHA
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Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Endonezya'da 7.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'da 7.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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