Engeline Rağmen Başarı Hikayesi

Doğuştan yüzde 60 görme engeline rağmen 2020 yılı YKS sınavında TYT alanında Türkiye birincisi olmayı başaran Halid Oğuz Serçe, Bahçeşehir Üniversitesi'nden de birincilikle mezun oldu. BAU'da her yıl birinci olan öğrenciye verilen "Altın Beyin" ödülünü, BAU Global Başkanı Enver Yücel'in elinden alan Serçe, dünyanın saygın üniversitelerinden Cambridge'den yüksek lisans kabulü almayı başardı.

BAU Global eğitim ağı üyesi Bahçeşehir Üniversitesi'nin, 2024-2025 yılı mezuniyet töreni, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Yaklaşık 6 bin öğrencinin kep atma heyecanını yaşadığı törene Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve BAU Global Başkanı Enver Yücel, BAU Mütevelli Heyeti Başkanvekili Hüseyin Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrencilerin yakınları katıldı.

"Hedefiniz muassır medeniyetlerin üstüne çıkmak olsun"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan BAU Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Yücel, "Hayatınız boyunca ne yaparsanız yapın, bir kırmızı çizginiz olsun: O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği 'Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma' hedefi doğrultusunda yılmadan, yorulmadan çalışmak olsun. Bu hedef, bir dönemin değil, her dönemin yol haritasıdır. O çizgi, sizi hem bireysel hem toplumsal olarak daha yükseğe taşıyacak en güçlü rehberdir." dedi. Öğrencilere toplum için çalışmayı tavsiye eden Yücel, "Lütfen hayatı sadece kendi başarınız etrafında kurgulamayın. 'Toplum için ne yapabilirim? İnsanlık için nasıl fayda sağlayabilirim?' diye sorun kendinize. Çünkü gerçek başarı, başkalarının hayatına dokunduğunuzda başlar." diye konuştu.

BAU'nun "The Impact" gururu vurgusu

BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu öğrencileri tebrik ederek BAU'nun uluslararası derecelendirme kurumu Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2025 başarısına vurgu yaptı. Hatipoğlu, "Dünya 59'unsu olarak çok önemli bir başarıya imza attık. Bu başarı, üniversitemizin küresel düzeydeki vizyonunun, kararlılığının ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki etkinliğinin tescilidir. Bu sıralamada ayrıca; cinsiyet eşitliğinde dünya 2'ncisi, nitelikli eğitimde dünya 7'ncisi; barış, adalet ve güçlü kurumlar alanında dünya 50'ncisi olmamız, üniversitemizin bilim ekosistemine katkı sağlarken, toplumları dönüştüren bir etki oluşturduğunu da göstermektedir." dedi.

Birinciye altın beyin ödülü

Konuşmaların ardından üniversitede dereceye giren öğrenciler anons edildi. BAU'da bu yılın birincisi yüzde 60 görme engeli bulunan Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden Halid Oğuz Serçe oldu. İkinciliği Eğitim Bilimleri Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden Habib Sundos Abdul Kader, üçüncülüğü ise İletişim Fakültesi'nden İletişim ve Tasarım bölümünden Sofiya Khajimetova kazandı. Serçe'ye ödülünü BAU Global Başkanı Enver Yücel verdi.

Eğitim hayatı başarılarla dolu

BAU'nun bu yılki birincisi Halid Oğuz Serçe, başarılarıyla adından söz ettiriyor. Aslen Aydınlı, biyoloji öğretmeni bir baba ve ev hanımı annenin oğlu olan Halid Oğuz Serçe'nin doğuştan yüzde 60 görme engeli bulunuyor. Serçe'nin gözlük kullanmasına rağmen ders çalışırken yazıları görebilmek için çok yakından bakması, bilgisayarındaki harfleri büyüterek okuması gerekiyor. Ancak Halid Oğuz Serçe, görme sorunlarına rağmen engel tanımayarak eğitim hayatında önemli başarılara imza attı. Okul başarısı sayesinde Uğur Okulları Aydın Kampüsü'nde yüzde yüz burs almayı başaran Serçe, 2020 yılında girdiği üniversite sınavından da TYT alanında Türkiye şampiyonu oldu. YKS TYT'de birinci, eşit ağırlıkta ise Türkiye ikincisi olan Serçe, tam bursla kayıt yaptırdığı Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimleri Fakültesi Psikoloji bölümüne devam ederken yan dal yaparak "Moleküler biyoloji ve genetik" bölümüne de kayıt yaptırdı. Serçe, iki farklı bölüm okumasına ve görme engeline rağmen 2025 yılındaki BAU mezunları arasında da birinci oldu. Okulunu birincilikle bitiren Serçe, İngiltere'deki dünyanın en saygın üniversitelerinden olan Cambridge Üniversitesi'nden yüksek lisans için kabul almayı da başardı.

Hedef ve disiplin başarı getirdi

Öğrenim hayatında istikrarlı başarılara imza atan Serçe, birincilikleri getiren motivasyonunu ve hedeflerini anlattı. Serçe başarısında, sinir bilimci olma hedefini lisedeyken belirlemesinin ve ailesinin desteğiyle edindiği düzenli çalışma bilincinin etkili olduğunu ifade ederek "Ailem ders çalışmam için beni çok teşvik etti. Bana baskı yapmadan neden ders çalışmam gerektiğini anlattı. Bu sayede erken yaşlarda, ders çalışma disiplinim oluştu. Bir de ben hedefimi lisede, 10'uncu sınıfta belirlemiştim. Ne yapmak istediğimi çok erken anladım. 'Ben sinir bilimci olacağım" diyordum. Bu da bana büyük bir motivasyon sağladı. Bu anlamda üniversite adaylarının hedeflerinin belirlemelerinin önemli olduğunu düşünüyorum."

"Çok güzel çalışmalar yaptığım arkadaşlarım var"

Türkiye birincisi olarak vakıf üniversitesi tercihiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Serçe, şunları söyledi: "Hedefim sinir bilim alanında ilerlemek oluğu için psikoloji bölümünü tercih ettim. Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde önemli hocalar olduğunu görmüştüm. Sinir bilimi hedeflediğim için okulda psikoloji laboratuvarı bulunması da tercihimde önemli etkenlerden oldu. Ayrıca, moleküler biyoloji ve genetik bölümünü de aynı anda okuma olanağı vardı. Bunları düşünerek üniversiteyi seçtim. Burslu olarak bir vakıf üniversitesinde okurken yalnızlık çekeceğimi, proje çalışmalarında arkadaş bulmakta zorlanacağımı söyleyenler olmuştu. Ancak burada çok güzel arkadaşlıklarım oldu. Bursla gelmeyen ama çok başarılı arkadaşlarım var. İnsanlar belki üniversite sınavına hazırlanırken, ilgilerini çekmeyen derslere odaklanamayabiliyor. Ancak istedikleri, hedefledikleri bir bölüm olunca sanırım farklı bir ışık parlıyor. ve çok başarı olabiliyorlar. Buradaki bazı arkadaşlarımın gösterdikleri başarılar bana bunu hissettirdi."

Çocukluk hayali bilim adamı olmak

Çocukluğundan beri bilim insanı olmanın çok havalı olduğunu düşündüğünü söyleyen Serçe, "Babamın biyoloji öğretmeni olmasının bilime olan ilgimde çok etkisi var. Bilim insanlarının giydikleri önlükten yaptıkları çalışmalara kadar hepsi bana çocukluğumdan beri çok havalı geliyordu." diyerek hedeflerini anlattı.

Cambridge'de yüksek lisans

Halid Oğuz Serçe, Cambridge Üniversitesi'ne kabulü ve gelecekteki hedefleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunurken "Cambridge Üniversitesi'nden kabul aldım. Bu kabulde 3.5 yıldır süren laboratuvar çalışmalarımızın etkisi olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki ekim ayında İngiltere'ye giderek Cambridge'de 'Makine öğrenmesi kullanarak beyindeki bağlantıları daha iyi anlamak' konulu yüksek lisans derslerine başlayacağım. Sonrasında İngiltere'de doktora yapmak ve akademik alanda gelmek istediğim en üst noktaya gelmek istiyorum. Daha sonra ülkeme dönmek ve burada akademik çalışmalar yapmayı, öğrenci yetiştirmeyi hedefliyorum" dedi.

"Aşağı sonsuz kaydırılan uygulamalardan uzak duruyorum"

Sınavların bitmesinin ardından birkaç saat bilgisayar oyunu oynamaktan keyif aldığını söyleyen Serçe, sosyal medya kullanımına da dikkat ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Bazı uygulamalardan, alanımla ilgili videolar izliyorum. Farklı okullardan benzer hedeflerimiz olan arkadaşlarımla iletişim kurduğum bir sosyal medya uygulamam var ama aşağı doğru sonsuza kadar kaydırılabilen uygulamalardan uzak durmaya çalışıyorum. Hiç yapmıyorum demiyorum diyemem ama kaçınıyorum. Çünkü o alana girince kopmak mümkün değil. Vaktin nasıl geçtiği anlaşılmıyor. Vicdanen bu durum beni rahatsız ediyor. O nedenle o alanda olmak yerine uzak durmayı tercih ediyorum."

"Hayalini kurduğum bilim kariyerime devam edeceğim"

Birincilikle bitirdiği lisans eğitiminin ardından yüksek lisans için Cambridge Üniversitesi'nde bilim hayaline devam edeceğini aktaran Halid Oğuz Serçe, "Şöyle ben Halid Oğuz Serçe. Liseyi Aydın'da okudum. Aydın Uğur Okullarında eşit ağırlıktan sınava girdim. TYT Türkiye birincisi, eşit ağırlık ikincisiyim. Önceden beri insan zihnini, insan beynini çalışmak istediğimi biliyordum. O yüzden Bahçeşehir Üniversitesinde psikoloji bölümüne geldim. 4 yıllık bir serüvenden sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nden de okul birincisi olarak mezun oluyorum. Ekim ayında yüksek lisansım başlıyor Cambridge Üniversitesi'nde. Sonrasında hayalini kurduğum bilim kariyerime devam edeceğim" dedi.

"Benzer hedefleri olan insanları bulduğunuzda işiniz kolaylaşıyor"

Süreçte çevrenin ve arkadaş seçiminin önemine vurgu yapan Serçe, "Şunu söyleyebilirim, beni bu noktaya getiren şeyin aslında arkadaşlarım olduğunu düşünüyorum. Çünkü örneğin bir staj yaptığımda ya da akademik bir başarı elde ettiğimde genelde bunları arkadaşlarımdan görmüş oluyorum. Çünkü birbirimizi etkiliyoruz ve aslında geri bildirim de alabiliyorum. Üniversite hayatımda özellikle en önemli şeylerden birinin çevre olduğunu düşünüyorum. Bunun için kafanıza uyan insanları bulmaya çalışın bence. Kulüpler bunun için faydalı olabilir. Derslerden birilerini bulabilirsiniz benim arkadaşlarımın çoğu derslerdendi. veya laboratuvar çalışma gruplarına girebilirler. Bu şekilde kendi benzer hedefleri olan kendi benzer dünya görüşü olan insanları bulduğunuz zaman işleriniz gerçekten çok kolaylaşacak. En temelde bunu söyleyebilirim. Herkese malum olan bir şey tabi ki ama üniversitede kendi çabanız en ön plana çıkan şey. Hocalarda, üniversitede de size çok şey katacak ama günün sonunda siz kendi çabanız kadar var olacaksınız. Bunu unutmayın. Bir şey yapmak istiyorsanız o konuda ilerleyin zaten sizi kimse de tutmayacaktır" diye konuştu.

"Neyi aşkla yapacağımı çok erken buldum"

Zamanının büyük çoğunluğunu okulda geçirdiğini aktaran Serçe, "Ben pandemi döneminde başladım ne yazık ki öyle bir dezavantajım vardı. İlk dönemimin çoğu online olarak devam etti. Sonrasında derslere gelerek birkaç arkadaş edindim. Ben haftanın 5 günü okuldaydım zaten ya dersim vardı ya da laboratuvara gidiyordum. BAU için ikinci evim diyebilirim bu bağlamda. Çok dışarıya çıkmıyordum. Hatta laboratuvarın 10.30'da kapanma saati vardı artık güvenlikler gelip beni çıkarıyordu. Benim en büyük talihim bu oldu. Ben neyi aşkla yapacağımı gerçekten çok erken buldum. En çok sevdiğim ders iki ders söyleyeceğim birisi fizyolojik psikoloji. İnsan beyni ve sistemiyle ilgili. Cinsiyet psikolojisi gibi konularda özellikle ihtiyaçta olduğu için çok enteresan ve ilgi çekici oluyor. En sevdiğim dersi söylemek zor ama ortalamam 3.99 ve neden 4 değil diye soruluyor. Çünkü bizim birinci sınıfta akademik yazma dersi vardı. Çok sıkılıyordum ama en önemli şeylerden bir tanesiymiş ben bunu Lab'a girince fark ettim. Keşke daha önce fark etseydim ama çok sıkıldığım için zor atlattığım bir dersti" şeklinde konuştu.

"Cambridge'ye gidebiliyorsam buradaki imkanlar sayesinde"

Bahçeşehir Üniversitesi'nin imkanları sayesinde edindiği tecrübelere değinen Serçe, "Zaten ben akademik kadromuza bayılıyorum. Hepsi pek çok konuda çok kafamızı açtılar. Onların orada olması bizim için büyük bir şanstı. Onun dışında laboratuvar imkanları. Bilimsel bir projeye dahil olabilmek ve o süreçleri görebilmek. Hem kariyer olarak da inanılmaz imkanlar sunabiliyor. Ben bugün Cambridge'ye gidebiliyorsam bunun sayesinde edindiğim tecrübeler sayesinde gidebiliyorum. Bu tecrübeyi de okuldaki laboratuvar sayesinde edindim aslında. Cambridge'deki yüksek lisansımdan sonra gene Birleşik Krallık 'ta doktora ve doktora sonrası araştırmalarımı tamamlayıp Türkiye'ye dönmek istiyorum. Mümkün olursa Türkiye'deki bilim üniversitelerinden birinde bir laboratuvarım olsa veya öğrencilerim olsa gibi hayallerim var" dedi. - İSTANBUL