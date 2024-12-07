Engeller Başarıya Dönüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Engeller Başarıya Dönüşüyor

Engeller Başarıya Dönüşüyor

SANKO Üniversitesi'nde 'Engellerin Başarı ve Heyecana Dönüşüm Yolculuğu' etkinliği düzenlendi.

07.12.2024 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanlığı ile Fizyoyaşam Kulübü iş birliğinde"3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında "Engellerin Başarı ve Heyecana Dönüşüm Yolculuğu" konulu etkinlik düzenlendi.

SANKO Üniversitesi SBF Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun, engelli sporcuların elde ettikleri başarılara dikkat çekerek "Hiçbir engel, başarıya engel değildir" dedi.

SBF Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanlığının yanı sıra Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nde Sağlık Kurulu Başkanı olarak uzun yıllar görev yapan ve bir fizyoterapist olarak 2000 yılının başından itibaren Türkiye'nin katıldığı paralimpik oyunlarında sporculara gönüllü olarak destek veren Prof. Dr. Ergun, yaşadığı deneyimlerini katılımcılarla ve öğrencilerle paylaştı.

Dünyada engelli bireylerin karşılaştıkları zorlukların sadece kendilerini değil ailelerini de yakından etkilediğine değinen Prof. Dr. Ergun,şunları kaydetti:

"Sadece spor alanında değil her alanda mesleki rehabilitasyon için engelli çocuğu olan aileler içinde bulundukları durumun farkında olup, çocuklarının yetkinliklerini iyi analiz etmelidir. Bu durum onların gelişimi ve topluma kazandırılması için son derece önemlidir. Bunun yanı sıra toplumsal farkındalık da ihmal edilmemeli ve onlara hak ettikleri değeri göstermeliyiz."

SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu'nda düzenlenen ve sunuculuğunu SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Nisa Kaya'nın yaptığı etkinliğe, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, SBF Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Dünya Engelliler Günü, Etkinlik, Aralık, Eğitim, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engeller Başarıya Dönüşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:54 Muhalifler Şam’a ilerlerken Erdoğan’dan kritik mesaj: Bir çakıl taşında bile gözümüz yok Muhalifler Şam'a ilerlerken Erdoğan'dan kritik mesaj: Bir çakıl taşında bile gözümüz yok
17:34 İran da Esad’ı gözden çıkardı Muhaliflere artık “terörist“ demiyorlar İran da Esad'ı gözden çıkardı! Muhaliflere artık "terörist" demiyorlar
16:47 Muhalifler Şam’da Başkentin güneyine ilk adım atıldı Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı
16:31 Doha’da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor Bu sefer ipler Türkiye’nin elinde Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor! Bu sefer ipler Türkiye'nin elinde
16:23 Babacan’dan net tavır: Yüzde 5’lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz Babacan'dan net tavır: Yüzde 5'lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz
22:30 ’Yenidoğan Çetesi’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i tutuklandı 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı
22:21 Başkent Şam’a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı Başkent Şam'a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı
21:58 ABD kararını verdi: Tiktok’un yasaklanması artık an meselesi ABD kararını verdi: Tiktok'un yasaklanması artık an meselesi
21:48 Adana Demirspor’a 3 puan silme cezası Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası
21:45 En yakın müttefiki de sırt çevirdi Esad artık yalnız En yakın müttefiki de sırt çevirdi! Esad artık yalnız
21:18 ’Esad kaçtı’ iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran’a gitti 'Esad kaçtı' iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran'a gitti
21:10 Bu kez Türk medyasına konuştu Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar Bu kez Türk medyasına konuştu! Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar
20:54 Film gibi olay Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı Film gibi olay! Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı
20:51 Bakan Fidan, Doha’da Hamas Siyasi Büro Üyeleri ile Görüştü Bakan Fidan, Doha'da Hamas Siyasi Büro Üyeleri ile Görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 18:10:16. #1.11#
SON DAKİKA: Engeller Başarıya Dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.