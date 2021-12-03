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Engelleri kaldıran üniversite - Son Dakika

Engelleri kaldıran üniversite

03.12.2021 15:17
Engelleri kaldıran üniversite

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Hacı Lütfiye Şireci Özel Eğitim Uygulama Okulu arasında yapılan "Hadi Sporuma Sen de Katıl" Projesi kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Hacı Lütfiye Şireci Özel Eğitim Uygulama Okulu arasında yapılan "Hadi Sporuma Sen de Katıl" Projesi kapsamında etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte, engelli öğrenciler Gaziantep Üniversitesi öğrencileri rehberliğinde çeşitli spor etkinlikleri yaparak keyifli bir gün geçirdi.

Etkinliğin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, engelin bedende değil kalpte, ruhta ve zihniyette olduğunu belirterek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumsal farkındalık için vesile olması temennisinde bulundu.

Engellileri ve onların sorunlarını anlamanın çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Özaydın, "3 Aralık Dünya Engelliler Gününü engellilerimiz için tek bir güne indirgemek değil yılın her günü engellilerimizi hatırlayıp onların sosyal hayatını, yaşamını kolaylaştıracak bir takım tedbirleri almak durumundayız. Yöneticilere düşen görev de budur. Biz engellilerimizin fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimine katkı sunacak tüm sosyal imkanları oluşturmak durumundayız. Dolayısıyla engelli çocuklarımıza yönelik bu tür sosyal etkinliklerin sayısını artırarak onları topluma kazandırmak yönünde bir takım tedbirleri almayı kendimize hedef haline getirmeliyiz. Gaziantep Üniversitesi olarak bu konuda gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Bundan sonra da bu tür etkinliklerin sayısını artıracağız ve Üniversitemizde engelleri kaldırarak, engelliler açısından daha yaşanır bir hale getireceğiz" dedi.

"Gelin, hep beraber engelleri aşalım"

Dünya Şampiyonasında çeşitli branşlarda ülkemizi milli sporcu olarak işitme engelli öğrenciler adına temsil eden, aynı zamanda GAÜN Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi çalışanı ve GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Cihangir Yıldırım, "Bu sene milli sporcu olmaya hak kazandım. Üniversitemiz ve TDP yönetimine bana bu süreçte sağladıkları yardımlardan dolayı teşekkür ederim. Üniversitemizde aramızdaki engelleri kaldırmak ve iletişimimizi artırmak için herkesin işaret dilini anlamasını isterim. Engel yoktur, herkes eşittir. Gelin hep beraber el ele devam edip engelleri aşalım" şeklinde konuştu.

Milli sporculara plaket

Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın konuşması sonrasında, İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası Kata kategorisinde Dünya 5. 'si olan Cihangir Yıldırım'a ve Metin Tekin'e, İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonasında 5. olan Zehra Özbey'e İşitme Engelliler Dünya Voleybol Şampiyonasında Dünya 5.'si olan Erkek Voleybol Milli Takımı adına Resul Tekin'e plaket takdim etti.

Etkinliğin son bölümünde, Hacı Lütfiye Şireci Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Murat Kar ve ekibine etkinliklere sundukları katkılardan dolayı Gaziantep Üniversitesi adına teşekkür edilerek, Hacı Lütfiye Şireci Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Hacı Murat Şahin'e çiçek takdim edildi. - GAZİANTEP

Engelleri kaldıran üniversite
Engelleri kaldıran üniversite
Engelleri kaldıran üniversite
Engelleri kaldıran üniversite
Engelleri kaldıran üniversite
Engelleri kaldıran üniversite

Gaziantep Üniversitesi, Dünya Engelliler Günü, Engelli, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Engelleri kaldıran üniversite - Son Dakika


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