Engelli aktivistten örnek davranış - Son Dakika
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Engelli aktivistten örnek davranış

13.04.2022 23:01
Engelli aktivistten örnek davranış

Malatya'da yaşayan engelli aktivist Ali Haydar Koyun, yakın zamanda kaybettiği, kendisi gibi engelli olan arkadaşı için "Can'ım Tenimden Ayrıldı" adlı kitap yazdı.

Malatya'da yaşayan engelli aktivist Ali Haydar Koyun, yakın zamanda kaybettiği, kendisi gibi engelli olan arkadaşı için "Can'ım Tenimden Ayrıldı" adlı kitap yazdı. Koyun, arkadaşıyla anılarının yer aldığı kitaptan elde edilecek gelirin tamamının ise kırsal kesimde eğitim gören öğrencilere harcanacağını söyledi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan bedensel engelli aktivist Ali Haydar Koyun, "Can'ım Tenimden Ayrıldı" adlı kitabını dostum dediği ve birlikte mücadele ettiği Yücel Doğanşahin'in anısını yaşatabilmek amacıyla yazdığını belirtti. Arkadaşı Yücel Doğanşahin'in hayatı boyunca engelsiz bir yaşam için mücadele ettiğini ifade eden Koyun, "Malatyalıların yakından tanıdığı can dostum Yücel Doğanşahin, henüz birkaç aylık iken yakalandığı çocuk felci hastalığı nedeniyle yıllarca yerlerde emekleyerek yaşayan ve geçirdiği sayısız ameliyatlar sonucunda yürüme cihazı ve koltuk değneği yardımlarıyla ayağa kalkarak yürümüş ve daha sonra kendi yaşadığı sorunları bırakarak engelsiz bir Malatya ve engelsiz bir Türkiye amacıyla yıllarca büyük bir özveri ve fedakarlıkla mücadele eden her yönüyle örnek bir insandı" dedi.

Kitabında can bağının kan bağından daha üstün olduğunu vurguladığını belirten Koyun, "İlk kelimesinden son noktasına kadar anılar arasında yolculuk yaparken büyük bir duygu yoğunluğu yaşayarak kaleme aldığım ve kan bağından öte can bağının önemli olduğunu vurguladığım kitabıma kitapsever dostların ve Malatyalıların ilgi göstereceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Arkadaşının anısını yaşatmak amacıyla çıkardığı kitaptan elde edilecek geliri eğitim ve sosyal yardım için kullanacaklarını vurgulayan Koyun, "Arkadaşımın anısını yaşatabilmek amacıyla çıkardığım kitaptan elde edilecek gelirle yine onun adına başta eğitim konusu olmak üzere sosyal yardım konularında kullanılacaktır. Kırsal alandaki okullarda kütüphane yapılacaktır. Rahmetli eğitim gören çocukları çok seviyordu. Kendisi de okumayı ve eğitimi çok seviyordu. Çünkü küçüklüğünde gittiği okuldan engelinden dolayı dışlandı. Engelinden dolayı dışlanmanın verdiği acıyı yaşıyordu. Bu nedenle kendisi eğitim sevdalısıydı. Onun adını yaşatabilmek için elimden gelen her şeyi yapmaya gayret ediyorum. Bu konuda ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin destek vermesini bekliyorum" diye konuştu. - MALATYA

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Engelli aktivistten örnek davranış... Arkadaşı için yazdığı kitabın geliri eğitime harcanacak Engelli aktivistten örnek davranış... Arkadaşı için yazdığı kitabın geliri eğitime harcanacak Yeşilyurt'ta Ramazan ayı etkinliklerine yoğun ilgi Yeşilyurt'ta Ramazan ayı etkinliklerine yoğun ilgi

Yeşilyurt, Malatya, Engelli, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Engelli aktivistten örnek davranış - Son Dakika


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