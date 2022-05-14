Engelli askerlerin gurur kınaları Esra Masatlı'dan - Son Dakika
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Engelli askerlerin gurur kınaları Esra Masatlı'dan

14.05.2022 09:39
Engelli askerlerin gurur kınaları Esra Masatlı'dan

Amasya'da askeri birlikte temsili askerlik yapacak engellilerin asker kınalarını Vali Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı yakarak gurur dolu anlarına ortak oldu.

Amasya'da askeri birlikte temsili askerlik yapacak engellilerin asker kınalarını Vali Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı yakarak gurur dolu anlarına ortak oldu.

Amasya'da Engelliler Haftasında temsili askerlik yaptırılacak engellilere "asker kınası" yakıldı. Bir günlüğüne askeri birlikte eğitimler alıp Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı tarihi hakkında bilgi sahibi olacak engellilerin eğlencesine katılan Esra Masatlı, heyecanlarına tanıklık etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Etkinliğe, Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şube Başkanı Emine Hicin Arslan ve Altı Nokta Körler Derneği Şube Başkanı Musa Demiryarar da katıldı. - AMASYA

Engelli askerlerin gurur kınaları Esra Masatlı'dan
Engelli askerlerin gurur kınaları Esra Masatlı'dan
Engelli askerlerin gurur kınaları Esra Masatlı'dan
Engelli askerlerin gurur kınaları Esra Masatlı'dan
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Mustafa Masatlı, Amasya, Asker, TSK, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Engelli askerlerin gurur kınaları Esra Masatlı'dan - Son Dakika


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