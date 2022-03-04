Engelli bireyler camide buluştu - Son Dakika
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Engelli bireyler camide buluştu

04.03.2022 11:15
Engelli bireyler camide buluştu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde engelli bireyler ve ailelerine yönelik farkındalık oluşturmak adına 'İbadete engel yok' adlı etkinliği düzenlendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde engelli bireyler ve ailelerine yönelik farkındalık oluşturmak adına 'İbadete engel yok' adlı etkinliği düzenlendi. Bu etkinlik sayesinde engelli bireyler camide buluştu.

Bozüyük İlçe Müftülüğü din hizmetini toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması ve engelli bireylerin caminin manevi iklimi ile buluşturulması amacıyla ilçede yaşayan engelli vatandaşlar Kasımpaşa Camiinde bir araya getirdi. Yapılan etkinlikte engelli bireylerin camiyle buluştuğu için çok mutlu olduklarını anlatan Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik, "İlçe Müftülüğümüzün düzenlediği programa dernek olarak katıldık. İlçe Müftüsü Muammer Ölmez, vaiz İsmail Özkan ve Kasımpaşa Camii müezzini Hasan Cin tarafından güzel bir farkındalık etkinliği oluşturdu. Tarihi Kasımpaşa Camii'nde yapılan engelliler ve ailelerinin katıldığı programda günün anlamı konusunda bilgiler verildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti devam eden programda caminin huzur verici atmosferinde duygusal anların yaşandığı güzel bir farkındalık etkinliği oluşturuldu. Başta Bozüyük Müftümüz Muammer Ölmez bey olmak üzere emeği geçen herkese, katılan tüm arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Edilen duaları Allah kabul etsin, Allah razı olsun inşallah" dedi. - BİLECİK

Engelli bireyler camide buluştu
Engelli bireyler camide buluştu

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Hisarcık, Bilecik, Bozüyük, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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