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Engelli bireyler için güvercin ihalesi yapıldı - Son Dakika

Engelli bireyler için güvercin ihalesi yapıldı

13.02.2022 12:01
Engelli bireyler için güvercin ihalesi yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kuşçular Derneği tarafından, Engelliler Dayanışma Derneği'ne yardım amacıyla güvercin ihalesi yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kuşçular Derneği tarafından, Engelliler Dayanışma Derneği'ne yardım amacıyla güvercin ihalesi yapıldı.

Bozüyük'te engelli bireylere yardım amacıyla güvercin satışı yapıldı. Elde edilen gelir, Kuşçular Derneği Başkanı Salih Demir tarafından Engelliler Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Nursel Topal'a makbuz karşılığı teslim edildi. Konu hakkında açıklama yapan Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik, Kuşçular Derneği Başkanı Salih Demir ve ihaleye katılarak kendilerine destek veren tüm vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Çelik, açıklamasında "Tohum toprağa, engelli topluma emanet. Duyarlı düşünceleri dolayısıyla başta Kuşçular Dernek Başkanımız Sayın Salih Demir'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Allah niyetlerini kabul etsin inşallah" dedi. - BİLECİK

Engelli bireyler için güvercin ihalesi yapıldı
Engelli bireyler için güvercin ihalesi yapıldı
Engelli bireyler için güvercin ihalesi yapıldı

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Salih Demir, Bilecik, Bozüyük, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Engelli bireyler için güvercin ihalesi yapıldı - Son Dakika


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