Engelli bireyler kendilerini Tepebaşı'nda ispatlıyor - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi'nin Engelliler Montaj Atölyelerinde eğitim gören ve üretmeyi öğrenerek iş gücüne katılan bireylerden, 2 merkezde aldıkları eğitimler neticesinde istihdam edilenlerin sayısı 47'ye ulaştı.

Engelliler Montaj Atölyesi ile bireyler öğreniyor, üretiyor ve istihdam edilerek kazanç sağlıyor. Melih Savaş Yaşam Köyü'nde yer alan İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi'nde çalışmaya başlayan bireyler; istihdam edilmeye, üretmeye ve imkan verildiğinde ne kadar başarılı olabileceklerini ispatlamaya devam ediyor.

Merkez, açıldığı günden bu yana Eskişehir'de zihinsel ve bedensel yetersizliği bulunan bireyler ve aileleri için bir umut olurken bireylerin gösterdiği gelişim ve başarı ile de dikkat çekmeyi sürdürüyor. Bireyler merkezde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalardan gelen demonte parçaları birleştirerek hem fiziksel becerilerini geliştiriyor hem de sosyal yaşama dahil oluyor. Engelliler Koordinasyon Merkezi'ne kayıt olarak gerekli eğitimleri tamamlamalarının ardından Montaj Atölyesi'ne katılan bireyler, burada sertifikalarını almaları sonrasında eğitmenler gözetiminde çalışmaya başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve desteklenen projeler kapsamında bugüne kadar eğitimlere katılan 45 kişiden 22'si iş hayatına katıldı.

Türkiye'de bir ilk

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) iş birliğinde Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği ile hizmet veren Engelliler Montaj Atölyesi'nde de özel bireyler, iş hayatına katılmaya başladı. 2019 Ekim ayında açılan merkezde aldığı eğitimlerin ardından istihdam edilen öğrenci sayısı ise 25'e ulaştı. Atölyelere demonte parça göndere firmalar arasında Starplast Plastik, Anot, Kafaoğlu, Tanatar ve Can Conta yer alıyor.

"Emeklerini ortaya koyuyorlar"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da proje hakkında yaptığı değerlendirmede, "Montaj Atölyesi'nde, fabrikalardan gelen demonte parçaları birleştiren öğrencilerimiz, bugüne kadar 11 milyon 417 bin 607 gibi muhteşem bir rakama ulaştı. Bu çok büyük bir başarı. Her biri ile gurur duyuyorum. Amacımız daha fazla çocuğumuzu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalara yerleştirebilmek. Çünkü çocuklarımız çalıştığı sürece aileleri mutlu oluyor, hayatlarını daha sağlıklı ve mutlu biçimde sürdürebiliyor. Çocuklarımız da hem emeklerinin karşılığında para kazanıyor hem de başarılı olmanın hazzını yaşıyor. İşbaşı yaptıkları fabrikalarda diğer çalışan arkadaşlarımız da gençlerimiz ile iyi ilişkiler kuruyor, kaynaşıyor. Montaj Atölyesi'nde öğrendiklerini işyerlerinde uygulayarak emeklerini ortaya koyuyorlar. Buradaki alın teri, huzur o kadar kutsal. Projemize destek olan fabrikalarımızın yetkililerine, sanayicilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. İstihdam ettiğimiz özel bireylerimizin daha da artmasını diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR