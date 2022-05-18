Engelli bireylerin askerlik heyecanı - Son Dakika
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Engelli bireylerin askerlik heyecanı

18.05.2022 14:28
Engelli bireylerin askerlik heyecanı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Engelliler Haftası' dolayısıyla temsili askerlik yemin ve terhis töreni düzenlendi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Engelliler Haftası' dolayısıyla temsili askerlik yemin ve terhis töreni düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığının belirlediği özel gereksinimli bireyler temsili askerlik uygulamasının yapılacağı tören alanına aileleriyle birlikte geldi. Törende bir günlüğüne dahi olsa asker olmanın sevincini, onur ve gururunu yaşayan özel gereksinimli bireyler, askerlik yeminlerini etti.

Yemin töreni sonrasında Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu tarafından terhis belgeleri verilen özel gereksinimli bireyler, aileleri ile birlikte duygu dolu anlar yaşadı. - MERSİN

Engelli bireylerin askerlik heyecanı
Engelli bireylerin askerlik heyecanı
Engelli bireylerin askerlik heyecanı
Engelli bireylerin askerlik heyecanı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli bireylerin askerlik heyecanı - Son Dakika


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