Engelli Bireylerin Eşitlik Talebi - Son Dakika
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Yerel

Engelli Bireylerin Eşitlik Talebi

Engelli Bireylerin Eşitlik Talebi

Ayyüz, Engelliler Haftası'nın önemini vurgulayarak gerçek eşitlik için toplumsal dönüşüm çağrısı yaptı.

16.05.2025 10:50
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Engellilere Yardım ve Yaşatma Derneği Başkanı Mevlüt Ayyüz, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla her yıl engellilerin sadece hatırlanıyormuş gibi yapıldığını, sonrasında ise tekrar görmezden gelindiğini belirterek, bu durumun yaşattığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Engelliler Haftası'nın amacının toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu vurgulayan Ayyüz, "Bu 'farkındalık' haftası, engellilerin yaşadığı eşitsizlikleri mi hatırlatıyor, yoksa toplumun onları nasıl sistematik olarak yalnızlığa, yoksunluğa ve sessizliğe ittiğini mi hatırlatıyor?" ifadelerini kullandı. Türkiye'de engelli olmanın sadece fiziksel bir durum olmadığını, var olmanın kendisinin bir mücadele olduğunu söyleyen Ayyüz, erişilemeyen sokaklarda ilerlemenin, iş başvurularında ayrımcılığa uğramanın, eğitimde dışlanmanın ve temel sağlık hizmetlerine ulaşmak için çabalamanın engelli bireylerin günlük yaşamının bir parçası haline geldiğini kaydetti.

Engelli bireylerin çoğu zaman "istisna" olarak görüldüğünü ve hayata yanlışlıkla karışmış gibi davranıldığını belirten Ayyüz, bu durumun sadece devletin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Sağlamcılığın her alanda yeniden üretildiğini ve farklı toplumsal adaletsizliklere duyarlı olan birçok kişinin engellilik söz konusu olduğunda aynı hassasiyeti göstermediğini ifade etti. Ayyüz, engellilerin politik mücadelelerde dahi hep "sonra konuşulacak meseleler" arasında kaldığını ve varlıklarının ancak "temsiliyet" gerektiğinde hatırlandığını dile getirdi. Gerçek eşitlik talebinin ise rahatsızlık verdiğini sözlerine ekledi.

Engelli politikasının düşünceden uzak olmadığını ancak engelli bireyleri sistemli bir şekilde dışarıda bıraktığını, yalnızlığa mahkum ettiğini ve yardım adı altında değersizleştirdiğini savunan Ayyüz, bu durumun sosyal izolasyon ve temel ihtiyaçlara erişimdeki zorluklarla kendini gösterdiğini belirtti. Yıllardır engellilere söz hakkı veriliyormuş gibi yapıldığını ancak konuşmalarının istenmediğini, varlıklarının görünüyormuş gibi gösterildiğini ancak taleplerinin hep yok sayıldığını ifade etti.

Sayısı gün geçtikçe artan engellilerin söz ve hizmet haklarının yerel yönetimlerde olması gerektiğini savunan Ayyüz, böylece engellilerin kendi ihtiyaçlarını dile getirip hizmet edebileceğini ve hatta tüm siyasi teşkilatlarda görevler verilerek kendi haklarını arayabileceklerini söyledi.

Engelliler Haftası'nın bir kutlama veya şenlik haftası olmadığını vurgulayan Ayyüz, "Bu hafta, toplumun aynaya bakması gereken haftadır. Devletin, sistemin, ailelerin, sivil toplumun, kendini ilerici sayan herkesin kendini sorgulaması gereken haftadır. Değişmesi gereken, bizi dışarıda bırakan o büyük sessizliği normalleştiren herkestir" şeklinde konuştu.

Bu büyük sessizliğin içinde, engelli hayatını gerçekten değiştirecek adımlar atılması gerektiğini belirten Ayyüz, "Biz artık alkış değil, eşitlik istiyoruz. Sembol değil, hak. Temsil değil, söz hakkı" dedi. Engelliler Haftası'nın sadece hatırlamak için değil, dönüşüm için bir adım olması gerektiğini vurgulayan Ayyüz, engelliliğin yalnızca bireyin değil, toplumun da sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Erişilebilirliğin bir ayrıcalık değil, hak olduğunu vurgulayan Ayyüz, engelleri birlikte aşmanın ancak empati, anlayış ve kararlılıkla mümkün olduğunu belirterek, tüm engelli bireylerin ve ailelerinin günlerini kutladı ve engelsiz bir yaşam diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli Bireylerin Eşitlik Talebi - Son Dakika

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