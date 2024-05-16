Engelli çocuğun hayali gerçek oldu

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; en büyük hayatı polis olmak olan Umutcan'ın hayalini gerçekleştirdi.

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince; en büyük hayali trafik polisi olmak olan Umutcan ile bir gün geçirdi. Polis arabasıyla seyahat eden, polislerle birlikte vakit geçiren Umutcan, unutamayacağı bir gün yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Hayatı paylaşmak için engel yoktur. En büyük engel sevgisizliktir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ