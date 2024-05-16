Engelli çocuğun hayali gerçek oldu - Son Dakika
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Yerel

Engelli çocuğun hayali gerçek oldu

Engelli çocuğun hayali gerçek oldu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dünya Engelliler Haftası kapsamında Umutcan'ın hayalini gerçekleştirdi. Trafik polisi olmayı hayal eden Umutcan, bir gün boyunca polis arabasıyla seyahat etti ve polislerle vakit geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü, hayatı paylaşmanın engel olmadığını vurguladı.

16.05.2024 14:00
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; en büyük hayatı polis olmak olan Umutcan'ın hayalini gerçekleştirdi.

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince; en büyük hayali trafik polisi olmak olan Umutcan ile bir gün geçirdi. Polis arabasıyla seyahat eden, polislerle birlikte vakit geçiren Umutcan, unutamayacağı bir gün yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Hayatı paylaşmak için engel yoktur. En büyük engel sevgisizliktir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli çocuğun hayali gerçek oldu - Son Dakika

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