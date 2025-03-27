Engelli Çocuklara Arafalık Sürprizi - Son Dakika
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Engelli Çocuklara Arafalık Sürprizi

Engelli Çocuklara Arafalık Sürprizi

Erzurum İl Müftülüğü, engelli çocuklara 'Arafalık' ikram ederek iyilik haftası etkinliği düzenledi.

27.03.2025 09:50
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Erzurum İl Müftülüğü özel gereksinimli çocuklara "Arafalık" sürprizi yaptı.

İl Müftülüğü tarafından "İyilik Haftası" faaliyetleri kapsamında düzenlenen programlar devam ediyor.

Bu kapsamda Erzurum'da bulunan görme ve işitme engelli çocukların eğitim-öğretim gördüğü okullar ziyaret edilerek, çocuklara; Erzurum'da gelenekselleşmiş olan "Arafalık" ikram edildi.

Programa; Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan, Palandöken İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü, Şube Müdürü M. Rasim Kasapoğlu ve İl Engelli Koordinatörleri katıldı.

Çocuklara cep harçlığı vermeyi de ihmal etmeyen Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan, "Bayram öncesi miniklerimizle bir araya gelmek, onların neşesiyle neşelenmek bizler için huzur ve mutluluk vesilesi oluyor." ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli Çocuklara Arafalık Sürprizi - Son Dakika

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