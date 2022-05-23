"Engelli Çocuklara İlişkin Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı Geliştirilmesi Çalıştayı" - Son Dakika
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"Engelli Çocuklara İlişkin Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı Geliştirilmesi Çalıştayı"

23.05.2022 11:50
"Engelli Çocuklara İlişkin Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı Geliştirilmesi Çalıştayı"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, "2022-2025 dönemlerini kapsayacak Otizm Eylem Planı'nın ikincisinin hazırlık çalışmaları devam etmektedir ve inşallah bu yıl sonunda tamamlamayı hedefliyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, "2022-2025 dönemlerini kapsayacak Otizm Eylem Planı'nın ikincisinin hazırlık çalışmaları devam etmektedir ve inşallah bu yıl sonunda tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Şişli'de bir otelde gerçekleştirilen "Engelli Çocuklara İlişkin Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı Geliştirilmesi Çalıştayı"nda konuşan Duran, Türkiye'de engelli bireylerin nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturduğunu söyledi.

Engelli bireylerin hayata daha kolay erişebilir olması için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini vurgulayan Duran, "Bu konuda ne mutlu ki Recep Tayyip Erdoğan gibi bir Cumhurbaşkanımız var. Belediye başkanlığından itibaren engellilerle ilgili birçok çalışmaya imza attı. Biz, ne tür talepler götürsek, götürdüğümüz taleplerden daha fazlasını bize kendisi önerdi. Bu konudaki hassasiyetleri hepimizin daha üzerinde." ifadelerini kullandı.

Duran, Türkiye'de ilk engelliler kanununun 2005'te çıkarıldığını belirterek, takip eden yıllarda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Engelli Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülkeler arasında yer aldığını anlattı.

Bu alanda çalışan tüm paydaşların katılımıyla 2030 Engelli Vizyon Belgesi ve Engelli Hakları Eylem Planı'nın hazırlandığını dile getiren Duran, engel gruplarına özel ilk ve tek eylem planı olan 1. Otizm Eylem Planı'nın hayata geçirildiğini, bununla ülke genelinde otizm tanıma ve takip programının uygulamaya geçtiğini kaydetti.

"Çocukların sorunsuz bir şekilde hayata başlamalarını sağlamak istiyoruz"

Duran, bu sayede otizmli çocukların erken eğitime dahil olmasının sağlandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı otizmle ilgili çalışmalarına devam etmekte kararlı. Bu nedenle, 2022-2025 dönemlerini kapsayacak Otizm Eylem Planı'nın ikincisinin hazırlık çalışmaları devam etmektedir ve inşallah bu yıl sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Engelli bireylere yönelik Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı'nın oluşturulması çalışmalarına başladık. Tabii ki engellilerin toplumda hayata kolay erişebilir olmasını sağlamak bizim en temel vazifelerimizden birisi. Fakat bir sorun çıkmadan bu işi başında halletmek, başında çözmek en doğrusu. Bu programın hedefi de aslında bu. Yani biz, toplumsal araştırmaları yaparak gerek genetik gerek gebelik gerek 0-3 yaş sürecinde çocukların sorunları oluşmadan, daha az sorunlu, mümkünse hiç sorunsuz bir şekilde hayata başlamalarını sağlamak istiyoruz."

Birlikte çalışıldığı takdirde güzel sonuçlar olacağını düşündüklerini dile getiren Duran, "Gerek yasal gerek sosyal gerek fiziksel şartları sağlamayı hedefliyoruz. Bakış açımız bütünüyle insan odaklı ve hak temelli. Biz hakkın insanın doğumuyla başladığına inanan bir inançtan geliyoruz. Cenap-ı Hak insanı yarattığı andan itibaren o insanın hakları başlamış demektir." diye konuştu.

UNİCEF Çocuk Koruma Uzmanı Eylen Savur ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla birlikte iş birliği içerisinde çalıştıklarını aktardı.

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Kaynak: AA

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