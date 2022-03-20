Engelli eşini yarı yolda bırakmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Engelli eşini yarı yolda bırakmadı

20.03.2022 13:07
Engelli eşini yarı yolda bırakmadı

Kayseri'nin Develi İlçesine Bağlı Çayırözü mahallesinde yaşayan Abidin Eken; şeker hastalığı yüzünden bir bacağını kaybeden eşi Hatice Eken'in yanından ayrılmıyor.

Kayseri'nin Develi İlçesine Bağlı Çayırözü mahallesinde yaşayan Abidin Eken; şeker hastalığı yüzünden bir bacağını kaybeden eşi Hatice Eken'in yanından ayrılmıyor.

67 yaşındaki Abidin Eken; Şeker hastalığı yüzünden bir bacağını kaybeden, diğer bacağı uyuştuğu için yerinden kalkamayan eşi Hatice Eken'in ve evin tüm ihtiyaçlarını tek başına sağlıyor. Eşine baktığı için işte çalışamayan ve maaşı yetmediği için bakıcı tutamayan Abidin Eken; yetkililerin kendilerine yardımcı olmalarını ve eşini dışarıda gezdirebilmek için evin önünün parke yapılmasını istiyor. 70 yaşında şeker hastası olan Hatice Eken; "Şeker hastası olduğum için bacağımı kestiler, diğer bacağım ve sağ kolum da uyuşuyor şeker hastalığından dolayı. Gözlerim pek görmüyor, kocam her zaman yanımda. O bakıyor bana. Çocuğum var, işe gidip geliyor bazen. Beni hastaneye götürüyor, geceleri uykusuz kalıyor" ifadelerini kullandı.

Abidin Eken ise; "67 yaşındayım,, eşimin bütün ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Sobayı ben yakıyorum, çayı, yemeği, bulaşığı hep ben yapıyorum. Kendisi yerinden kalkamadığı için tuvaletine bile araba ile ben götürüyorum. Engelli raporu verdiler yüzde 87. 'Kendi işini kendi görebilir' dediler, ama ayağa bile kalkamıyor. Ben yardım ediyorum. Bu zamana kadar beraber yaşadık, ben eşimi bu durumda kapı dışarı mı edeceğim? İyi günde de kötü günde de beraberiz, ölene kadar bakmaya mecburuz. Yetkililerden kapımızın önüne parke yapmasını istiyoruz. Eşimi dışarıda gezdirmek için, yağmur yağdığı zaman çamur olduğu için dışarı çıkamıyor. Benim maaşım var 800 TL, krediye kesiliyor. Kalan da bana yetmiyor, bakıcı tutamıyoruz. Eşimin bütün işlerini ben yaptığım için işe de gidemiyorum. Evden çok nadir kısa süreliğine çıkabiliyorum, başka bakacak kimse yok" dedi. - KAYSERİ

Engelli eşini yarı yolda bırakmadı
Engelli eşini yarı yolda bırakmadı
Engelli eşini yarı yolda bırakmadı

YORUMLAR
500
Son Dakika | Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Son Dakika | Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Başkan Büyükkılıç, 200 belediye başkanına kültür sanat açılımını anlattı Başkan Büyükkılıç, 200 belediye başkanına kültür sanat açılımını anlattı

Şeker Hastalığı, Engelli, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Engelli eşini yarı yolda bırakmadı - Son Dakika


Son Dakika
12:56 Yaptırımlar sonrası Rusya, 140 milyar dolar değerindeki altın rezervine alıcı bulamıyor
12:55 Babasını öldürdü, daha sonra intihar süsü verdi! Çapraz sorguda cinayetin sebebini anlattı
12:49 Yakında nikah masasına oturacak Seda Sayan aşka geldi! Çağlar Ökten ile sarmaş dolaş dans etti
12:47 Arabasının sallandığını fark eden adam, hayatının şokunu yaşadı! Karısıyla evsiz adamı birlikte olurken yakaladı
12:45 Eski sevgilisinin yüzüne yanıcı madde atan adamın ev hapsi kaldırıldı! Öfkeli kadın: Onun ev hapsi bitti, benimki başladı
12:38 Uğurcan Çakır rekor ücretle transfer oluyor! Newcastle, Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson'u da göz hapsine aldı
12:35 Ukrayna'da çocuklar insan tacirlerinin eline düşüyor, genç kızlar tecavüze uğruyor! UNICEF verileri açıkladı
12:29 Çanakkale Köprüsü'ne pahalı diyenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan: En pahalı hizmet, olmayan hizmettir
12:22 Tribüne karşı cinsel organıyla hareket çeken Sadık pişman olduğunu söyledi: Nouma ile kıyaslanmak doğru değil
12:08 Kuryenin yaptığı herkesi duygulandı! Yolda kalan diğer kuryeye anında yetişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 13:20:25. #1.12#
SON DAKİKA: Engelli eşini yarı yolda bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement