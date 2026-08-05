Engelli Genç Devlet'in Umre Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
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Engelli Genç Devlet'in Umre Hayali Gerçekleşti

Engelli Genç Devlet\'in Umre Hayali Gerçekleşti
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Devlet Biberci, Kabe maketine sarılarak ettiği dua sonrası hayırsever sayesinde umreye gidecek.

Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen 4-6 Yaş Kur'an kursu yıl sonu programında Kabe maketine sarılarak gözyaşları içinde ettiği dua ile milyonların gönlüne dokunan engelli genç Devlet Biberci'nin umre hayali gerçeğe dönüştü. Yurt dışında yaşayan bir hayırsever tarafından Devlet Biberci ile babası Çetin Biberci'nin umre masrafları karşılanırken, baba-oğul 15 Ağustos'ta kutsal topraklara uğurlanacak.

Anamur İlçe Müftülüğü'ne bağlı Değirmencik Burnu 4-6 Yaş Kur'an kursunun yıl sonu programında gerçekleştirilen temsili tavaf sırasında Kabe maketine sarılarak gözyaşları içinde dua eden özel gereksinimli Devlet Biberci'nin görüntüleri, basın aracılığı ile kamuoyuna ulaştı. Yerel ve ulusal basının yanı sıra sosyal medya platformlarında da geniş yankı uyandıran görüntülerde Biberci'nin, "Allah'ım, güzel Rabbim beni Kabe'ye götür" duası milyonlarca kişiyi duygulandırdı.

Hayırsever umre masraflarını üstlendi

Haberlerin ardından yurt dışında yaşayan bir hayırsever, Anamur İlçe Müftülüğü ile irtibata geçerek Devlet Biberci'nin umre hayalini gerçekleştirmek istediğini bildirdi. Yapılan görüşmeler sonrasında Devlet Biberci ile babası Çetin Biberci'nin umre masrafları hayırsever tarafından karşılandı. Pasaport işlemleri tamamlanan baba-oğulun, 15 Ağustos'ta Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü organizasyonunda, Mersin İl Müftülüğü umre kafilesiyle kutsal topraklara gitmesi planlanıyor.

Umre öncesi anlamlı ziyaret

Umre yolculuğu öncesinde Anamur İlçe Müftülüğü Şube Müdürü İshak Kacır, din görevlisi Uğur Yılmaz ve Diyanet Haber Anamur Muhabiri Ahmet Tokdemir, Devlet Biberci ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette hem umre hazırlıkları hem de ailenin yaşadığı mutluluk paylaşıldı.

"En büyük hayalim Kabe'yi görmekti"

Umre müjdesini aldıktan sonra büyük mutluluk yaşadığını belirten Devlet Biberci, en büyük hayalinin Kabe-i Muazzama'yı görmek olduğunu söyledi. Kutsal topraklarda başta anne ve babası olmak üzere kendisine destek veren hayırsever, Diyanet İşleri Başkanlığı ve kendisi için dua eden herkes adına dua edeceğini ifade etti.

Anne ve babası ise oğullarının küçük yaşlardan bu yana Kabe sevgisiyle büyüdüğünü, evlerinde sürekli Mekke ve Medine yayınlarını takip ettiğini belirterek, bu hayalin gerçekleşmesine vesile olan hayırsevere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

"Bir duanın karşılığı oldu"

Anamur İlçe Müftülüğü Şube Müdürü İshak Kacır, Devlet Biberci'nin Kabe sevgisinin tüm Türkiye'nin gönlüne dokunduğunu belirterek, görüntülerin ardından yurt içi ve yurt dışından çok sayıda vatandaşın destek olmak amacıyla müftülüğe ulaştığını söyledi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda yurt dışında yaşayan bir hayırseverin Devlet Biberci ile babasının umre masraflarını üstlendiğini kaydeden Kacır, bunun iyiliğin, paylaşmanın ve kardeşlik ruhunun en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Din görevlisi Uğur Yılmaz da Devlet Biberci'nin mutluluğunun yalnızca ailesini değil, Anamur'u ve haberi takip eden birçok kişiyi sevindirdiğini belirterek, samimi bir duanın insanların gönüllerine dokunduğunu ve bu gelişmenin yardımlaşma kültürünün güçlü bir örneği olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli Genç Devlet'in Umre Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

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